В Москве в результате пожара в хостеле погибли восемь человек
На юго-востоке Москвы произошел пожар в хостеле, расположенном на улице Алма-Атинская. В результате происшествия погибли 8 человек. Еще четверо пострадали. Среди погибших — трое россиян и пять выходцев из стран Средней Азии
На юго-востоке Москвы произошел пожар в хостеле, расположенном на улице Алма-Атинская. В результате происшествия погибли 8 человек. Еще четверо пострадали. Среди погибших — трое россиян и пять выходцев из стран Средней Азии.
В МЧС сообщили РИА Новости, что пожар начался около 12 часов ночи на первом этаже 16-этажного жилого дома, где расположен хостел. Площадь пожара составила около 150 кв.м.
По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования. Также сообщается, что хостел был открыт в мае 2019 года без согласия жильцов дома. Активисты неоднократно пытались оспорить законность функционирования объекта размещения в жилом доме.
По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».