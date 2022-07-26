Уехавших из России накажут рублем. Минфин предложил брать 30% НДФЛ с эмигрантов
Минфин РФ опубликовал проект изменений в Налоговый кодекс, призванных помочь бюджету, где на ближайшие три года образовалась «дыра» размером 6 триллионов рублей
Минфин РФ опубликовал проект изменений в Налоговый кодекс, призванных помочь бюджету, где на ближайшие три года образовалась «дыра» размером 6 триллионов рублей, пишет The Moscow Times. Одна из новаций касается тех, кто уехал из страны. Минфин предлагает брать с тех из них, кто продолжает на удаленке работать на прежней работе, НДФЛ по ставке 30%.
Звучит это так: «выплачиваемые отечественными организациями-работодателями вознаграждения дистанционным работникам, находящимся за пределами страны, относятся к доходам от российских источников». Почему это значит 30% налога?
«Выплачиваемые отечественными организациями-работодателями вознаграждения дистанционным работникам, находящимся за пределами страны, относятся к доходам от российских источников», – такое предложение содержится среди налоговых новаций Минфина. Это по сути означает брать с тех, кто уехал, но продолжает на удаленке работать на прежней работе, НДФЛ по ставке 30%.
Те, кто провел за пределами России больше 183 дней в календарном году, становятся налоговыми нерезидентами. Они с полученных в России доходов платят НДФЛ по ставке 30%, а не 13 или 15%, как все. Но что считать такими доходами? Налоговый кодекс относит к ним:
дивиденды и проценты от российских организаций и обособленных подразделений иностранных компаний в России;
страховые выплаты;
доходы по авторским правам, пенсии, стипендии и тд;
доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования имущества, в том числе транспортных средств, находящихся в России;
доходы от реализации недвижимости и иного имущества в России;
вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу в России;
иные доходы, получаемые в результате осуществления деятельности в России.
Здесь было белое пятно: где получают доход те, кто работает из-за границы на российскую компанию? За границей, трактовали юристы и Минфин вроде бы подтверждал их правоту. Если работа нерезидента России осуществляется вне России, даже если доход выплачивается российской компанией, он не считается полученным из российского источника и не облагается НДФЛ в России, говорил VPost партнер В1 (бывшая EY) Антон Ионов. Место, где выполняется работа, определяется по месту нахождения работника, отмечал партнер юрфимы NSP Михаил Халецкий, это, в целом, унифицированный подход в международном налогообложении, его придерживается и ОЭСР. Минфин несколько раз выпускал письма с такими разъяснениями, в том числе этой весной, напоминал партнер юрфимы Taxadvisor Дмитрий Костальгин. (Например, доходы, полученные от российской организации по трудовому договору о дистанционной работе за пределами России, Минфин отнес к доходам от зарубежных источников в письмах № БС-4-11/9947 от 15 июля 2021 г. и 03-04-06/15 886 от 4 марта 2022 г.)
Теперь Минфин хочет считать это доходом, полученным в России.
Узнать о том, что человек более 183 дней находился за рубежом, ФНС может через погранслужбу. Сегодня налоговая служба не собирает информацию о нахождении граждан за рубежом в автоматическом режиме, но может запросить информацию о пересечении границы физическим лицом в погранслужбе.
Закон не обязывает налогоплательщика сообщать о том, что он стал нерезидентом. Ответственность за несообщение не предусмотрена. Но есть обязанность декларировать доходы, с которых не был удержан налог. Если налоговая узнает о том, что человек стал налоговым нерезидентом, а налоги платил как резидент, ему могут доначислить НДФЛ, пеню и штраф.
После войны Россию, по разным оценкам, покинули несколько сот тысяч человек, многие из которых работают дистанционно. Но сколько из них продолжают работать на прежнего работодателя, оценить сложно. Но тем, кто уехал от войны и сохранил место работы, придется доплатить в бюджет страны, которая эту войну развязала. Налоговое резидентство определяется по итогам года, а к тому времени подготовленный Минфином законопроект, скорее всего, примут.