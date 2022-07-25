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25 июля 2022, 02:22

Контрактникам, отказавшимся воевать в Украине, угрожали «дисбатом, стройбатом и лагерем»

Несколько дней назад матери двух солдат, находящихся в Брянке, рассказали про условия их содержания. По их словам, военнослужащие сидят в подвале без еды и света

Контрактникам, отказавшимся воевать в Украине, угрожали «дисбатом, стройбатом и лагерем»

Редакция издания The Insider сообщила, что им удалось связаться с одним из российских солдат-контрактников, которых удерживают в Брянке Луганской области за отказ воевать в Украине. Об этом говорится в публикации издания.

По словам собеседника The Insider, вместе с ним рапорт об отказе от участия в войне написали около двухсот человек — некоторых из них отправили домой, а остальные попали в специальное учреждение для «отказников» в Брянке. 

«После того, как написали [рапорта], мы были в трех местах: в одном лагере, потом сутки в камере с решеткой сутки, и потом приехали сюда. По слухам, тех, кто отказывался, вывозили в отдаленное место и там обрабатывали. Рассказывали, что там подвал есть и яма. Некоторые сбегали, и больше мы их не видели», — сообщил он изданию.

Военнослужащий рассказал, что по приезде в Луганскую область им не говорили, куда их направят, но угрожали «дисбатом, стройбатом и лагерем». В Брянке же военным сообщили, что им необходимо пройти через две беседы — с психологом и с командирами, которые определят дальнейшую судьбу солдат.

«Мне сказали: „У тебя два варианта — можешь идти вперед, или можешь отказаться, но тебя посадят в СИЗО“.

Так они яму называют. Я планирую отказаться. Может быть, получится спокойно уехать отсюда без ямы. Есть еще вариант вернуться к своему подразделению», — сказал собеседник The Insider.

Также он сообщил, что на фронте «постоянный обман и постоянная манипуляция» со стороны командиров, много военных гибнут «из-за собственной глупости и неопытного командования». До того, как попасть в Брянку, контрактник провел на войне с Украиной три месяца. 

По его словам, официально телефоны «отказникам» не положены, и он им пользуется втайне от надзирателей. «Приходится прятать. Если найдут, то разобьют», — сказал он.

Родственники контрактников, отказавшихся воевать в Украине, рассказали The Insider, что «российские командиры их бросили». По словам дяди одного из таких солдат, которые приводит издание, командиры говорят, что «не могут ничего сделать, так как парней держат в плену „ЛНРовские“, которые якобы не подчиняются российскому командованию».

Несколько дней назад матери двух солдат, находящихся в Брянке, рассказали «Настоящему времени» про условия их содержания. По их словам, военнослужащие сидят в подвале без еды и света. «Сказали, домой вас никто не отправит. Сначала СИЗО, потом „губа“, а дальше суд. И суд типа будет здесь, в Луганске», — сообщил своей матери рядовой инженерно-саперной роты в/ч 09332 Артем Горшенин.

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