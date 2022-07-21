Романа Абрамовича обвинили в снабжении российской армии
Как сообщает OCCRP, несмотря на утверждения об исключительно мирном применении продукции, предприятия принадлежащей олигарху, поставляли сырье для производства танков и взрвычатки
Компании, принадлежащие милиардеру Роману Абрамовичу, снабжали ресурсами российскую армию более десяти лет. Как сообщает OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности), несмотря на утверждения об исключительно мирном применении продукции, дочерние предприятия группы Evraz, принадлежащей олигарху, поставляли сырье для производства танков и взрвычатки.
Абрамович среди других российских олигархов в марте оказался в британском санкционном списке. Лондон считает, что компания Evraz могла поставлять произведенную сталь для российских Вооруженных сил. Компания, головной офис которой находится в Великобритании, отрицает, что госконтракты, которые она заключала, могут быть каким-либо образом связаны с оружием.
OCCRP со ссылкой на данные госконтрактов утверждает, что «Евраз ЗСМК» (Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат) в период с 2015 по 2018 год получил более $2,8 млн за доставку толуола с государственного завода, где производят боеприпасы и взрывчатые материалы промышленного назначения.
В 2018 году Евраз НТМК (Нижнетагильский металлургический завод) поставил Уралвагонзаводу, который помимо грузовых вагонов производит бронетехнику, стали на сумму $1,4 млн. В 2016 и 2017 годах дочерняя компания «Евраза» также снабжала завод ванадиевым шлаком на сумму $227 000. Это вещество используется для легирования стали при производстве оружия.
«Evraz в России поставляет продукцию для объектов инфраструктуры и строительства только для гражданского использования», — утверждает представитель компании.
Как отмечает OCCRP, вероятнее всего, сотрудничество компании Абрамовича с военными продолжится. Сталь широко используется для производства российского вооружения, потому что она дешевле других материалов. По данным американской разведки, производитель танков Уралвагонзавод приостановил работу как раз из-за нехватки комплектующих.
В июле российский парламент принял закон, который лишает такие компании, как Evraz, права отказываться от заключения контрактов для обеспечения нужд армии. Работников производства можно будет привлекать к труду в ночное время, в выходные дни, а также лишать отпусков.