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Европа
02.11.2022 18:05

Британия ввела санкции против бывших руководителей металлургической компании Evraz

Великобритания ввела санкции против бывших руководителей российской металлургической компании Evraz Александра Фролова и Александра Абрамова, следует из заявления правительства королевства

Британия ввела санкции против бывших руководителей металлургической компании Evraz

Великобритания ввела санкции против бывших руководителей российской металлургической компании Evraz Александра Фролова и Александра Абрамова, следует из заявления правительства королевства.

Помимо этого ограничения были наложены на гендиректора татарстанского АО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова и сына первого президента Татарстана, гендиректора АО «Татавтодор» Айрата Шаймиева.

«Нацеливаясь на этих людей, мы усиливаем экономическое давление на [президента России Владимира] Путина и будем продолжать это делать до тех пор, пока Украина не одержит верх», — говорится в заявлении.

Правительство королевства уточнило, что Великобритания ввела санкции против более чем 1 200 физических и 120 юридических лиц, включая более 120 бизнесменов с чистым капиталом более 140 млрд фунтов стерлингов.

Крупнейший бенефициар Evraz – Роман Абрамович, которому принадлежит 28,64% акций компании, другие владельцы – Александр Абрамов (19,32%), Александр Фролов (9,65%), Геннадий Козовой (5,74%) и Максим Воробьев (3,01%).

20 октября Великобритания ввела санкции против производителя иранских беспилотников «Шахед» — Shahed Aviation Industries, а также против мэра Бердянска Александра Сауленко.

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