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Экономика
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18 июля 2022, 22:56

Путин раскритиковал возглавляемый его сослуживцем по КГБ «Ростех»

Президент России Владимир Путин остался недоволен слабыми результатами госкорпорации «Ростех», которую возглавляет его бывший коллега по КГБ в ГДР Сергей Чемезов

Путин раскритиковал возглавляемый его сослуживцем по КГБ «Ростех»

Президент России Владимир Путин остался недоволен слабыми результатами госкорпорации «Ростех», которую возглавляет его бывший коллега по КГБ в ГДР Сергей Чемезов. Глава государства раскритиковал скромные успехи компании в высокотехнологичных областях в ходе Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, пишет The Insider.

В ходе видеоконференции, на которой присутствовал в том числе первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков, глава государства публично назвал результаты одной из крупнейших госкомпаний страны «скромными».

«Скромные результаты продемонстрированы по направлениям, за которые ответственен „Ростех“. Я знаю, там сейчас коллеги будут говорить: финансирования не хватает, еще что-то. Но я просто констатирую сам факт, что происходит», — заявил президент.

Путин уточнил, что его не удовлетворили результаты проектов создания сетей пятого поколения, развития производства оборудования для широкого внедрения (интернет-вещания). Более того, по его словам, проект по развитию микроэлектроники в прошлом году «пришлось полностью перезагружать». Для мониторинга успехов президент предложил закрепить за каждым проектом «Ростеха» ответственного вице-премьера.

В 2021 году госкорпорация и правительство подписали соглашение о субсидии на развитие сетей связи 5G. Объем инвестиций в проект оценивался в 43 млрд рублей, из них 21,463 млрд должны были выделить из бюджета. Проект реализовался с целью получить к 2024 году «комплексное отечественное решение 5G». Также к 2024 году компания обязалась реализовать проекты в областях интернета вещей и блокчейна, совокупные расходы на них оценивались в 41,6 млрд рублей.

Однако главным проектом госкорпорации должен был стать мегапроект по развитию собственной отрасли микроэлектроники. На реализацию этой задачи «Ростех» потребовал до 2024 года почти 800 млрд рублей, в феврале правительство рассматривало возможность создания целого нацпроекта по развитию микроэлектроники.

Меньше досталось от Путина другим госкомпаниям, которые занимаются развитием высоких технологий. Сдержанной похвалы удостоились «Сбер» (за искусственный интеллект), РЖД (квантовые коммуникации) и «Росатом» (композиционные материалы). В остальных высокотехнологичных сферах Путин признал провал и слабые темпы развития.

«Однако в целом признать эту работу очень уж успешной тоже нельзя. Пять из тринадцати направлений не реализуются, а по остальным достигнута реализация не менее 25% от целевых показателей. И конечно, в 22-м году эти показатели не будут достигнуты», — признал глава государства.

С начала войны в Украине президент России Владимир Путин впервые позволил себе публично раскритиковать крупную государственную структуру за слабые результаты. Даже в ходе обсуждения проблем автомобильной промышленности, которая после ухода зарубежных производителей рухнула на 97%, глава государства не позволял таких критических выпадов. Глава «Ростеха» и бывший коллега Путина по КГБ в ГДР Сергей Чемезов во время Петербургского экономического международного форума (ПМЭФ) признал, что Россия во многих отраслях критически зависима от западных технологий, однако это не должно пугать. По мнению Чемезова, россиянам пора «полюбить российское», тогда у отечественного производителя появится шанс.

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