Меню
В мире
В России нет плохих дорог – есть только бездорожье
14 июля 2022, 17:51

Евросоюз может отменить санкции для некоторых россиян

Около 30 человек подали в суд на ЕС с просьбой исключить их из санкционных списков. По данным издания Al Arabiya , юристы ЕС пришли к выводу, что основания для ввода санкции были «слабыми»

Евросоюз может отменить санкции для некоторых россиян

Евросоюз рассматривает возможность снятия санкций с некоторых россиян. Об этом пишет Al Arabiya со ссылкой на источники.

По данным издания, юристы ЕС пришли к выводу, что основания для ввода санкции были «слабыми». Al Arabiya пишет, что около 30 человек подали в суд на ЕС с просьбой исключить их из санкционных списков. Еще около 10 человек обратились с аналогичной просьбой напрямую к ЕС. По мнению юридической службы Евросовета, некоторые из этих жалоб были оправданы.

Среди тех, кто попытался выйти из санкционного списка, — основатель «Сибирской угольной энергетической компании» Андрей Мельниченко и его жена Александра, генеральный директор «Северстали» Алексей Мордашов, а также один из богатейших людей России — основатель USM Holdings Алишер Усманов.

В начале июня ЕС принял шестой пакет санкций против в России. Одна из его частей — персональные санкции, введенные в отношении россиян, которые так или иначе поддерживают войну против Украины. Среди них основатель «Яндекса» Аркадий Волож, глава совета директоров «Национальной медиа группы» Алина Кабаева, жена пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Татьяна Навка, их дети Николай и Лиза, сын «повара Путина» Евгения Пригожина Павел, глава Роскомнадзора Андрей Липов и российский бизнесмен Эдуард Худайнатов, который, согласно документам, является официальным владельцем яхты Путина «Шахерезада» и яхты российского миллиардера Сулеймана Керимова Amadea.

Материалы по теме
Евросоюз создаст «министерство санкций»
ЕС обсуждает возможность транзита в Калининград подсанкционных товаров через свою территорию
Страны Евросоюза отложили вопрос об отказе от российского газа и нефти
Сейчас на главной
США разрешили сделки с Россией по удобрениям, продовольствию, лекарствам и медоборудованию
США
США разрешили сделки с Россией по удобрениям, продовольствию, лекарствам и медоборудованию
Министерство финансов США разрешило проводить сделки с Россией по удобрениям, продовольствию, посевным материалам, лекарствам и медицинскому оборудованию
Премьер-министр Италии объявил об уходе в отставку
Италия
Премьер-министр Италии объявил об уходе в отставку
Премьер-министр Марио Драги подал в отставку после раскола в итальянском правительств. Принять или отклонить отставку премьера может президент страны Серджо Маттарел
Турецкие компании отказываются помогать России обходить санкции
Турция
Турецкие компании отказываются помогать России обходить санкции
Импортеры, которые пытаются завозить высокотехнологичную продукцию в Россию через Турцию, сталкиваются с отказами турецких посредников от участия в этих схемах
«Он был уверен, что вернется»
война в украине
«Он был уверен, что вернется»
В войне с Украиной уже погибли как минимум 277 добровольцев. На их подготовку тратят очень мало времени, а критерии отбора на такую службу серьезно снижены. Родственники семерых добровольцев, погибших в Украине, рассказали как те объясняли свое желание ехать на войну
Кремль не будет обсуждать вопрос обмена американской баскетболистки Грайнер
Бриттни Грайнер
Кремль не будет обсуждать вопрос обмена американской баскетболистки Грайнер
Кремль не будет обсуждать возможность обмена баскетболистки из США Бриттни Грайнер. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Застывшие в возбуждении
Социология
Застывшие в возбуждении
В момент, когда уровень одобрения Макрона во Франции был 33%, а Байдена в США — 40%, у Путина в России он достигал 83%. Это изумляет многих наблюдателей, которые начинают задаваться вопросом, что не так с обществом или с социологией в России
Казахстан позовет к себе западные компании, покинувшие Россию
Касым-Жомарт Токаев
Казахстан позовет к себе западные компании, покинувшие Россию
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству привлечь в страну зарубежные фирмы, которые покинули российский рынок из-за войны в Украине
В мире
ФРГ и еще более 40 стран поддержали Киев в Международном суде ООН
Страны, подписавшие совместное заявление в поддержку Киева, подчеркивают важность этого судебного процесса и настоятельно призывают Россию немедленно прекратить военные действия в Украине
Мундепа Илью Яшина отправили в СИЗО по делу о фейках про российскую армию
Илья Яшин
Мундепа Илью Яшина отправили в СИЗО по делу о фейках про российскую армию
Муниципального депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина арестовали на два месяца по делу о распространении фейков о российской армии. В СИЗО он будет находиться до 12 сентября
Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с КНДР
ДНР и ЛНР
Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с КНДР
Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР из-за решения Пхеньяна признать независимость Донецкой и Луганской народных республик
Экс-глава британского Минфина лидирует в борьбе за пост главы партии тори
Великобритания
Экс-глава британского Минфина лидирует в борьбе за пост главы партии тори
Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак получил большинство голосов в первом раунде выборов нового главы Консервативной партии, состоявшемся в среду, 13 июля
По железной дороге - можно
санкции
По железной дороге - можно
Россия, страны Балтии и ЕС уже почти месяц спорят о том, какие товары можно перевозить транзитом из России в Калининградскую область через территорию Литвы. В эту среду Еврокомиссия прояснила ситуацию
Президент США Джо Байден прибыл с визитом в Израиль
джо байден
Президент США Джо Байден прибыл с визитом в Израиль
Президент США Джо Байден прибыл с официальным визитом в Израиль. В аэропорту его встречали президент Израиля Исаак Херцог, премьер-министр Яир Лапид и его предшественник Нафтали Беннет
Нефтегазовые доходы российского бюджета обвалились до минимума за год
бюджет
Нефтегазовые доходы российского бюджета обвалились до минимума за год
Снижение закупок нефти Индией и Китаем, отключение газа европейским странам и резкое укрепление рубля на Московской бирже ударили по доходам российского правительства
Центральный Банк обнаружил в России бум финансовых пирамид
финансовые пирамиды
Центральный Банк обнаружил в России бум финансовых пирамид
Центробанк за первое полугодие выявил в России больше 2000 финансовых пирамид и нелегальных финансовых организаций. Это втрое больше, чем за первые шесть месяцев 2021 года
Общество
Оренбуржца будут судить из‑за роликов о Великой Отечественной войне и «несуществующем» коронавирусе
СК по Оренбургской области завершил расследование уголовного дела о реабилитации нацизма и распространении «фейков» о коронавирусе против 46-летнего местного жителя
В ресторанах «Вкусно и точка» запретили фотографироваться и заряжать гаджеты
Вкусно - и точка
В ресторанах «Вкусно и точка» запретили фотографироваться и заряжать гаджеты
Посетители ресторана расположенного в Москве на Большой Ордынке», заявили, что в заведении запретили заряжать гаджеты от ресторанных розеток и снимать происходящее на камеру
В Иране не подтвердили продажу России боевых беспилотников
Иран
В Иране не подтвердили продажу России боевых беспилотников
Министр иностранных дел Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан заявил, что Иран «не будет помогать ни одной из сторон» в ходе войны между Россией и Украиной