Евросоюз может отменить санкции для некоторых россиян
Около 30 человек подали в суд на ЕС с просьбой исключить их из санкционных списков. По данным издания Al Arabiya , юристы ЕС пришли к выводу, что основания для ввода санкции были «слабыми»
Евросоюз рассматривает возможность снятия санкций с некоторых россиян. Об этом пишет Al Arabiya со ссылкой на источники.
По данным издания, юристы ЕС пришли к выводу, что основания для ввода санкции были «слабыми». Al Arabiya пишет, что около 30 человек подали в суд на ЕС с просьбой исключить их из санкционных списков. Еще около 10 человек обратились с аналогичной просьбой напрямую к ЕС. По мнению юридической службы Евросовета, некоторые из этих жалоб были оправданы.
Среди тех, кто попытался выйти из санкционного списка, — основатель «Сибирской угольной энергетической компании» Андрей Мельниченко и его жена Александра, генеральный директор «Северстали» Алексей Мордашов, а также один из богатейших людей России — основатель USM Holdings Алишер Усманов.
В начале июня ЕС принял шестой пакет санкций против в России. Одна из его частей — персональные санкции, введенные в отношении россиян, которые так или иначе поддерживают войну против Украины. Среди них основатель «Яндекса» Аркадий Волож, глава совета директоров «Национальной медиа группы» Алина Кабаева, жена пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Татьяна Навка, их дети Николай и Лиза, сын «повара Путина» Евгения Пригожина Павел, глава Роскомнадзора Андрей Липов и российский бизнесмен Эдуард Худайнатов, который, согласно документам, является официальным владельцем яхты Путина «Шахерезада» и яхты российского миллиардера Сулеймана Керимова Amadea.