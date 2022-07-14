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Общество
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14 июля 2022, 11:47

Мундепа Илью Яшина отправили в СИЗО по делу о фейках про российскую армию

Муниципального депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина арестовали на два месяца по делу о распространении фейков о российской армии. В СИЗО он будет находиться до 12 сентября

Мундепа Илью Яшина отправили в СИЗО по делу о фейках про российскую армию

Муниципального депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина арестовали на два месяца по делу о распространении фейков о российской армии. В СИЗО он будет находиться до 12 сентября. 

Судебное заседание проходило в закрытом от журналистов и слушателей режиме. Такое решение судья Наталья Дударь приняла «в целях неразглашения государственной и иной охраняемой законом тайны», сообщает «Медиазона» (издание признано иностранным агентосм).

Илья Яшин в суде заявил, что уголовное дело против него политически мотивировано «с первой до последней страницы».

Дело против оппозиционера было возбуждено из-за его прямого эфира на YouTube-канале, в котором он говорил о случившемся в Буче Киевской области. Напомним, что украинские власти обвиняют российских военных в убийстве мирных жителей. В Москве данные обвинения опровергают. 

Отметим, что судья Наталья Дударь известна тем, что избирала меры пресечения в виде ареста по многим резонансным делам. Она продлевала арест смертельно больному фигуранту «дела ЮКОСа» Василию Алексаняну и фигурантам «болотного дела», арестовала Платона Лебедева, вынесла приговор Алексею и Олегу Навальным по делу «Ив Роше» и приговорила активиста Ильдар Дадина в 3 годам колонии за неоднократное нарушение порядка проведения митингов. 

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