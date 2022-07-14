Мундепа Илью Яшина отправили в СИЗО по делу о фейках про российскую армию
Муниципального депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина арестовали на два месяца по делу о распространении фейков о российской армии. В СИЗО он будет находиться до 12 сентября
Муниципального депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина арестовали на два месяца по делу о распространении фейков о российской армии. В СИЗО он будет находиться до 12 сентября.
Судебное заседание проходило в закрытом от журналистов и слушателей режиме. Такое решение судья Наталья Дударь приняла «в целях неразглашения государственной и иной охраняемой законом тайны», сообщает «Медиазона» (издание признано иностранным агентосм).
Илья Яшин в суде заявил, что уголовное дело против него политически мотивировано «с первой до последней страницы».
Дело против оппозиционера было возбуждено из-за его прямого эфира на YouTube-канале, в котором он говорил о случившемся в Буче Киевской области. Напомним, что украинские власти обвиняют российских военных в убийстве мирных жителей. В Москве данные обвинения опровергают.
Отметим, что судья Наталья Дударь известна тем, что избирала меры пресечения в виде ареста по многим резонансным делам. Она продлевала арест смертельно больному фигуранту «дела ЮКОСа» Василию Алексаняну и фигурантам «болотного дела», арестовала Платона Лебедева, вынесла приговор Алексею и Олегу Навальным по делу «Ив Роше» и приговорила активиста Ильдар Дадина в 3 годам колонии за неоднократное нарушение порядка проведения митингов.