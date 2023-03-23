Агрессивная, но слабая
В результате неудач в Украине Россия представляет сегодня меньшую опасность, чем год назад, считают в американской разведке
Россия остается крайне агрессивной державой, стремящейся нанести вред США, но ее возможности ниже, чем предполагалось, и по итогам года войны с Украиной они еще более сократились. Таков один из главных выводов нового ежегодного доклада «Оценки угроз безопасности» (ATA-2023), опубликованного американской разведкой. В нем Россия выглядит еще более агрессивной и в то же время менее опасной, чем в прошлогоднем докладе (ATA-2022): угроза эскалации и прямого столкновения России с США или другой страной НАТО сохраняется, но теперь она менее вероятна. Если Кремль не проведет еще одну принудительную мобилизацию и не раздобудет значительные запасы вооружения в третьих странах, Россия, скорее всего, не сможет в этом году расширить оккупированную территорию, а восстановление российского военного потенциала до довоенного уровня займет годы, считают в американской разведке. На фоне перехода войны в окопную фазу у России остается лишь несколько козырей, на которые она будет полагаться в дальнейшем противостоянии с США: кибервойна, космические силы, ядерный и энергетический шантаж. Эффективность последнего, впрочем, за прошедший год также существенно снизилась.
Вооруженные силы России понесли столь значительные потери в войне в Украине, что это существенно уменьшило их способность представлять угрозу европейской безопасности, говорится в ежегодном докладе офиса директора Национальной разведки США «Оценка угроз Разведывательным сообществом США» (2023 Annual Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community, ATA-2023). Кроме того, боевые действия и экономические санкции отложили на неопределенный срок модернизацию российской армии. Последнее, впрочем, вызывает опасения в отношении безопасности ядерных вооружений и материалов.
Меньшую опасность представляет сегодня Россия и на локальном театре противостояния. Вторжение в Украину и год войны не принесли желаемого результата, российская армия была вынуждена уйти с большей части северной Украины, переключив свое внимание на Донбасс и южные регионы для защиты сухопутного коридора в Крым. Представляя доклад перед сенатским комитетом по разведке, директор Национальной разведки Аврил Хейнс высказалась еще определеннее: «Если Россия не инициирует обязательную мобилизацию и не получит значительные запасы боеприпасов у третьей стороны, ей будет все труднее поддерживать нынешний уровень наступательных операций… Короче говоря, мы не ожидаем, что российские вооруженные силы восстановятся в этом году настолько, чтобы добиться значительных территориальных успехов».
При этом по-прежнему сохраняется риск эскалации и вероятность прямого военного конфликта между Россией и США или одной из стран НАТО, отмечается в докладе. Но подобный сценарий тоже выглядит сегодня менее вероятным. Неудачи на поле боя делают ядерный арсенал единственным гарантом путинского режима. «Существует реальный потенциал того, что военные неудачи России могут нанести ущерб президенту Владимиру Путину внутри страны, и в результате спровоцировать дополнительные эскалационные действия со стороны России в попытке вернуть ему общественную поддержку», — считает Хейнс.
Несмотря на военные неудачи, Россия будет продолжать использовать множество инструментов для продвижения собственных интересов и склонения чаши весов в конфликте в свою пользу, а также стремиться ослабить США и страны НАТО. Поэтому наряду с Китаем, Ираном и Северной Кореей она остается одним из основных источников дестабилизации глобальной безопасности. Ослабленная в отношении конвенциональных вооружений, в своих агрессивных намерениях Россия будет полагаться на свои космические силы и «кибервойска», которые по-прежнему обладают высоким боевым потенциалом. Так, Россия продолжает обучать свои военно-космические подразделения, проводить разведку и развертывать новое противоспутниковое оружие, включая наземные средства подавления, оружие направленной энергии. Россия остается главным источником киберугроз и будет использовать свою активность в киберпространстве как внешнеполитический рычаг.
Китай сохранит дипломатические связи и стратегическое партнерство с Россией для поддержания паритета в соперничестве с США, однако в украинском конфликте он преследует собственные цели. Это прежде всего переформатирование отношений с Россией, чья зависимость от Китая возрастает, получение экономической выгоды от покупки дешевых российских ресурсов и дальнейшая экономическая экспансия — расширение экспорта китайской продукции в Россию. Кроме того, Пекин заинтересован в том, чтобы война в Украине отвлекала внимание и ресурсы США от противостояния с самим Китаем, и, соответственно, не заинтересован в проигрыше России в войне, поскольку это может нанести ущерб популярности президента Путина внутри страны и ослабить его власть.
В докладе отмечается, что тандем России и Китая со времен пандемии COVID-19 образует ось «привлекательного авторитаризма», который противостоит либеральному миропорядку, международным организациям и демократическим странам. Война в Украине уже усугубила связанные с COVID-19 проблемы мировой экономики: повысила цены на сырьевые товары, усилила волатильность рынка, поставила под угрозу глобальную продовольственную безопасность и дестабилизировала финансовую систему, особенно в странах с низким уровнем дохода. Сочетание повышенных цен на энергоносители и продукты питания привело к увеличению числа людей, столкнувшихся с крайней нищетой. Россия может воспользоваться нарастающим кризисом и вакуумом власти в некоторых странах для сохранения своего глобального военного, экономического и энергетического присутствия и влияния, чтобы подорвать влияние США и «коллективного Запада». Кроме того, считают в американской разведке, она все еще представляет серьезную угрозу соседним странам, в отношении которых может предпринять новые провокации и акты агрессии.