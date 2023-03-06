Нефть в обмен на «фантики»
Российские компании не знают, куда деть полученные из Индии рупии
Нарастив торговлю с Индией на сотни процентов и отказавшись от доллара по требованию Кремля, российские компании столкнулись с проблемой: рупии, полученные за продажу товаров индийским контрагентам, оказалось некуда деть, пишет издание The Moscow Times.
У экспортеров копится индийская валюта, но индийский регулятор не разрешает торговать ей на Московской бирже и конвертировать ее в рубли, сообщил в интервью Reuters управляющий директор по развитию бизнеса биржи Кирилл Пестов.
С середины прошлого года, по его словам, участники валютного рынка интересуются продажей рупий - в Индию потекла дешевая российская нефть, и по итогам года поставки выросли в 33 раза. Их объем - почти 1,5 млн баррелей в день - превысил импорт из Ирака и Саудовской Аравии вместе взятых.
Но продать рупию в Москве невозможно. «Индийское валютное регулирование ограничивает обращение и расчеты в рупиях за пределами Индии, причем это относится ко всему внешнему миру», - пояснил Пестов.
Мосбиржа, по его словам, ждет решений ЦБ Индии по расширению интернационализации рупии. Но тот пока медлит.
Использовать рупии напрямую - для импорта - также оказалось непросто: торговля с Индией идет в одном направлении. Поставки индийских товаров в Россию буксуют, и в результате формируется гигантский торговый дисбаланс.
При том что Индия импортирует товаров на 4-5 млрд долларов в месяц, ее экспорт в Россию исчисляется сотнями миллионов, отмечают аналитики Deutsche Bank. Причем, за январь-сентябрь прошлого года поставки даже сократились на 14%.
В ноябре делегация российских чиновников ездила в Нью-Дели, чтобы обсудить вопросы торговли и представила список из примерно 500 товаров, которые Индия могла бы продавать в РФ. В него вошли поршни, масляные насосы, катушки зажигания, бамперы, оборудование для текстильной промышленности, включая нити и краски, а также почти 200 товаров для металлургии. В январе состоялся повторный визит, но с мертвой точки сдвинуть процесс не удалось.
В результате российские банки начали отказываться от получения рупий, рассказали Bloomberg источники в Нью-Дели: они не хотят скопления избытков индийской валюты, «пристроить» которые некуда. Из-за этого буксует механизм торговли в нацвалютах, подчеркивают источники: хотя индийский ЦБ еще в июне одобрил открытие корсчетов в рупиях российским банкам, крупных сделок не проводится.
Использовать рубли вместо рупий не желает индийская сторона. У российской валюты есть проблемы с обменным курсом, объясняет топ-менеджер одного из индийских НПЗ. По его словам, сделки по покупке российской нефти проводятся с дирхамах ОАЭ.