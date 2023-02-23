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Азербайджан и Армения
Кирилл Кривошеев
23.02.2023 13:10

Армения нашла поддержку в Международном суде ООН

Решение судей обрадовало Ереван и огорчило Баку

Армения нашла поддержку в Международном суде ООН

Международный суд ООН в Гааге вынес решения о предварительных мерах по делам «Армения против Азербайджана» и «Азербайджан против Армении». Оба иска затрагивали Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации и содержали вполне конкретные обвинения, которые закавказские республики выдвигают друг против друга с конца прошлого года. Решения суда Ереван может записать себе в актив. Во-первых, судьи потребовали от Баку принять все меры для разблокирования Лачинского коридора, соединяющего Армению с Нагорным Карабахом. Во-вторых, они не стали удовлетворять требования азербайджанской стороны, касающиеся проблемы с минами в зоне конфликта.

В случае с иском Армении речь в первую очередь шла о ситуации в Лачинском коридоре. Движение по этой трассе заблокировано азербайджанскими активистами. Ереван пытался убедить суд, что вся акция организована азербайджанскими властями, которые якобы захотели заблокировать «единственную дорогу, соединяющую 120 тыс. этнических армян в Нагорном Карабахе с внешним миром».

Баку же на это возразил, что хоть акция продолжается с 12 декабря 2022 года по сей день, она не организована государством и представляет собой «искренний протест экологических активистов против продолжающегося разграбления природных ресурсов Азербайджана Арменией». К тому же, по утверждению Баку, протесты никак не нарушают чьи-либо права, гарантированные конвенцией, потому что «протестующие не устанавливали никаких ограничений для гражданского транспорта».

В качестве доказательства своих слов азербайджанские власти привели аргумент, что с начала протестов (правда, не оговаривается, по какую именно дату) через место проведения акции проехало свыше 1 тыс. автомобилей и тем более «не было свидетельств, чтобы протестующие мешали людям, которым нужно попасть в Армению за получением медицинской помощи».

Армянская сторона при этом попросила суд обязать Азербайджан прекратить организацию и поддержку всех форм протеста, которые мешают движению, убедиться, что движение для всех людей и транспортных средств беспрепятственно, полностью восстановить подачу газа в Карабах. Напомним, что, по словам премьера Армении Никола Пашиняна, с декабря прошлого года Баку перекрывал газ около десяти раз.

Судя по заявлению суда, он отнесся к претензиям Армении с пониманием. «Азербайджанская Республика — до вынесения окончательного решения по делу и в соответствии со своими обязательствами по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации — должна принять все имеющиеся в ее распоряжении меры для обеспечения беспрепятственного передвижения лиц, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях»,— говорится в решении, за которое проголосовали 13 судей из 15.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян сразу же заявил, что удовлетворен услышанным.

В свою очередь, иск Азербайджана был посвящен противопехотным минам и минам-ловушкам, якобы установленным Арменией в Карабахе уже после окончания войны 2020 года. Это обвинение тоже не новое — власти Азербайджана даже привозили на место предполагаемого минирования представителей российских миротворцев. По мнению Баку, в произошедшем есть и вина военнослужащих из РФ, которые не смогли пресечь поставки в регион запрещенных грузов.

В иске же Азербайджан обратил внимание на то, что уже в 2021 году и даже позднее Армения продолжала умышленно устанавливать мины «в гражданских зонах, куда планируют вернуться перемещенные (еще в 1990-е годы) азербайджанцы». Кроме того, уже в октябре 2022 года (видимо, после передачи города Лачин и окрестных сел азербайджанским войскам) Баку заявил об обнаружении в жилых постройках мин-ловушек.

Вследствие этого Баку просил призвать Армению «принять все необходимые шаги, чтобы позволить Азербайджану провести быстрое, безопасное и эффективное разминирование городов, сел и других зон, куда граждане Азербайджана должны вернуться». Речь, в частности, идет о «Лачинском, Кельбаджарском и других ранее оккупированных районах».

В дальнейшем же Армения, как считают в Баку, должна отказаться от любых действий по установке мин любых типов или поддержке таких действий (видимо, предполагается, что в ряде случаев мины могут устанавливать гражданские лица с ведома армянских военных).

В свою защиту Ереван заявил, что мины, обнаруженные в августе 2022 года, были размещены вовсе не в «однозначно гражданских зонах», а примерно в 2 км от деревень, переданных Азербайджану. Что же касается мин-ловушек, то здесь Армения апеллировала к российским миротворцам. Как утверждают в Ереване, вся зона «старого Лачинского коридора» (то есть того, что действовал до прокладки новой дороги в августе 2022 года) контролировалась ими и ни один армянский военнослужащий просто не мог там оказаться без их ведома. Впрочем, представители Армении не стали отрицать, что подобные мины могли быть установлены жителями сел Лачинского района, которых заставили покинуть свои дома.

Рассмотрев аргументы сторон, суд отклонил меры, предложенные Азербайджаном, причем единогласно. Международный суд ООН процитировал свое же решение от 7 декабря 2021 года, в котором говорится, что «Азербайджан не предоставил свидетельства, указывающие, что предполагаемые действия Армении по минированию» направлены именно против граждан Азербайджана или этнических азербайджанцев. К тому же Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, по мнению суда, не обязывает Армению принимать меры, позволяющие Азербайджану проводить разминирование, или же отказываться от установки мин.

Приняв во внимание свое прежнее решение, суд сделал вывод, что оно вполне релевантно и по отношению к нынешним обстоятельствам, включая предполагаемую установку мин-ловушек. Это дало основание заявить, что условия для введения дополнительных временных мер не соблюдены.

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