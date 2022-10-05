Выгодный банковский счет для ООО
Для компаний наиболее оптимальной формой ведения бизнеса является общество с ограниченной ответственностью. Сразу же после регистрации перед директором или бухгалтером встает проблема, как открыть выгодный счет для ООО. Поэтому имеет смысл предоставить некоторую важную информацию, которая поможет принять решение.
Для чего компании нужен счет
Он обязателен для всех юридических лиц независимо от организационной формы. Через него идут все расчеты, вносятся налоги и прочие обязательные платежи. С него также выплачивается заработная плата наемным работникам.
Если предприятие участвует в тендерах, то без счета также не обойтись. В этом случае он будет не обычным, а специальным.
Как его открыть
Все очень просто. Для начала на сайте заполняется заявка. После этого создается личный кабинет, где требуется заполнить несложную анкету. Сразу же предоставляются платежные реквизиты, которые уже можно предоставлять контрагентам.
Полноценное совершение операций возможно после того, как в банк предоставляются копии устава, приказа о назначении руководителя, а также его паспорта. В некоторых случаях возникает необходимость и в другой информации. К ней относятся копии бухгалтерской отчетности, налоговых деклараций или справка о совершении отчислений в бюджет.
Возможности, предоставляемые владельцу счета
В первую очередь – совершение платежей в пределах страны и за ее пределами. Также банк предоставляет следующие сервисы:
· снятие и внесение наличных через сеть банкоматов;
· бесплатное открытие счетов во всех основных мировых валютах;
· осуществление переводов с 01:00 до 21:00 (между клиентами банка платежи осуществляются круглосуточно);
· проверка контрагента перед осуществлением платежа;
· овердрафт в случае недостатка средств;
· банковское сопровождение участия в закупках.
Руководителю и сотрудникам могут быть выпущены корпоративные пластиковые карты, с которых можно снимать наличность. Если на предприятии нет бухгалтера, можно воспользоваться услугами специалиста в дистанционном формате. Для этого достаточно загрузить изображения первичных и других документов в личный кабинет.
Когда у предприятия работают филиалы в разных городах, есть возможность бесплатно активировать зарплатный проект. Банк берет на себя доставку пластиковых карт в любой уголок страны. Возможны и другие банковские продукты исходя из потребностей клиента.
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