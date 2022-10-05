Меню
Бизнес
RU / SE
АвтоВАЗ назвал цены на машины без подушек безопасности
Коммпании
05.10.2022 17:29

Выгодный банковский счет для ООО

Выгодный банковский счет для ООО

Для компаний наиболее оптимальной формой ведения бизнеса является общество с ограниченной ответственностью. Сразу же после регистрации перед директором или бухгалтером встает проблема, как открыть выгодный счет для ООО. Поэтому имеет смысл предоставить некоторую важную информацию, которая поможет принять решение.

Для чего компании нужен счет

Он обязателен для всех юридических лиц независимо от организационной формы. Через него идут все расчеты, вносятся налоги и прочие обязательные платежи. С него также выплачивается заработная плата наемным работникам.

Если предприятие участвует в тендерах, то без счета также не обойтись. В этом случае он будет не обычным, а специальным.

Как его открыть

Все очень просто. Для начала на сайте заполняется заявка. После этого создается личный кабинет, где требуется заполнить несложную анкету. Сразу же предоставляются платежные реквизиты, которые уже можно предоставлять контрагентам.

Полноценное совершение операций возможно после того, как в банк предоставляются копии устава, приказа о назначении руководителя, а также его паспорта. В некоторых случаях возникает необходимость и в другой информации. К ней относятся копии бухгалтерской отчетности, налоговых деклараций или справка о совершении отчислений в бюджет.

Возможности, предоставляемые владельцу счета

В первую очередь – совершение платежей в пределах страны и за ее пределами. Также банк предоставляет следующие сервисы:

· снятие и внесение наличных через сеть банкоматов;

· бесплатное открытие счетов во всех основных мировых валютах;

· осуществление переводов с 01:00 до 21:00 (между клиентами банка платежи осуществляются круглосуточно);

· проверка контрагента перед осуществлением платежа;

· овердрафт в случае недостатка средств;

· банковское сопровождение участия в закупках.

Руководителю и сотрудникам могут быть выпущены корпоративные пластиковые карты, с которых можно снимать наличность. Если на предприятии нет бухгалтера, можно воспользоваться услугами специалиста в дистанционном формате. Для этого достаточно загрузить изображения первичных и других документов в личный кабинет.

Когда у предприятия работают филиалы в разных городах, есть возможность бесплатно активировать зарплатный проект. Банк берет на себя доставку пластиковых карт в любой уголок страны. Возможны и другие банковские продукты исходя из потребностей клиента.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"
ОГРН 1027739642281
23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1

Сейчас на главной
Глава думского комитета по обороне призвал «перестать врать»
пропаганда
Глава думского комитета по обороне призвал «перестать врать»
По его словам, сводки Министерства обороны «практически не меняют своего содержания: сбили 10 снарядов, поразили 50 объектов, уничтожили сотни нацистов»
Скрывающихся от мобилизации москвичей вычисляют по городским камерам наблюдения
мобилизация
Скрывающихся от мобилизации москвичей вычисляют по городским камерам наблюдения
Только за последние двое суток — 3 и 4 октября, в Москве по камерам установили как минимум 10 мужчин, которые подозреваются в «уклонении от мобилизации»
Общество
У членов движения «Голос» по всей России проходят обыски
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в московском офисе движения «Голос», сообщил член совета движения Виталий Аверин. Утром обыски прошли у трех членов совета движения
Яхта Путина избежала ареста и получила новое оборудование
Яхта Путина
Яхта Путина избежала ареста и получила новое оборудование
24 сентября яхта Путина Graceful покинула Калининград и спустя два дня пришвартовалась в Санкт-Петербурге. Судно находилось в Калининграде больше полугода: корабль покинул верфь в Гамбурге незадолго до начала войны
В Пензе возбудили первое уголовное дело за уклонение от мобилизации
уголовные дела
В Пензе возбудили первое уголовное дело за уклонение от мобилизации
Первое в России уголовное дело по статье об уклонении от прохождения военной службы расследует Зареченский межрайонный следственный отдел Следственного комитета, сообщает глава правозащитной группы «Агора»
В Чехии готовятся провести референдум о присоединении старинного чешского города Краловец, ныне Калининград
В Чехии готовятся провести референдум о присоединении старинного чешского города Краловец, который был основан крестоносцами в 1255 году по приказу и непосредственном участии короля Чехии Пржемысла Отакара II
Страны ЕС согласовали восьмой пакет антироссийских санкций
санкции
Страны ЕС согласовали восьмой пакет антироссийских санкций
Евросоюз согласовал восьмой пакет санкций против России. Новые санкции предусматривают запрет на морскую транспортировку нефти третьим странам по цене выше установленной
Цены на газ в Европе упали до $1600 впервые с 21 июля
цены на газ
Цены на газ в Европе упали до $1600 впервые с 21 июля
Биржевые цены на газ в Европе впервые с 21 июля опустились ниже $1,6 тыс. за тысячу кубометров. Ранее сегодня, 5 октября, «Газпром» возобновил поставки российского сырья в Италию через Австрию
Родителям угрожают признать ребенка безнадзорным за пропуск «Разговоров о важном»
начальное образование
Родителям угрожают признать ребенка безнадзорным за пропуск «Разговоров о важном»
В Башкирии администрация школы угрожает родителям ученика пожаловаться в комиссию по делам несовершеннолетних и признать ребенка безнадзорным за пропуски «Разговоров о важном»
Тактическая ошибка Путина
цены на энергоносители
Тактическая ошибка Путина
Российское полномасштабное вторжение в Украину в корне изменило мировую политику — и вряд ли стоит сомневаться, что самые драматические события еще впереди: поражение России и ее закат как даже региональной сверхдержавы вызовут долгосрочные последствия
Общество
Учеников начальной школы предупредили об уголовной ответственности за «фейки» об армии
В Петербурге учащихся начальной школы предупредили об уголовной ответственности за «фейки» об армии и призывы к санкциям, рассказала учительницы младших классов одной из школ Санкт-Петербурга
Depeche Mode не приедут с туром в Россию впервые с 1998 года
Depeche Mode
Depeche Mode не приедут с туром в Россию впервые с 1998 года
Последний мировой тур Depeche Mode проходил в 2017–2018 годах, он был приурочен к выходу 14-го студийного альбома Spirit. В рамках турне Depeche Mode посетили Москву и Санкт-Петербург
ООН не сможет расследовать обстрел СИЗО в Еленовке без получения гарантий безопасности
Еленовка
ООН не сможет расследовать обстрел СИЗО в Еленовке без получения гарантий безопасности
Без получения «зеленого света от всех» ООН не будет отправлять миссию по установке фактов обстрела СИЗО в Еленовке, где погибли не менее 50 пленных украинских военнослужащих
Лукашенко подтвердил участие Беларуси в войне с Украиной
Цели Беларуси, по словам Лукашенко, в том, чтобы не позволить перенести конфликт на территорию страны и не допустить удара со стороны Польши, Литвы и Латвии «под прикрытием» войны
Илон Маск предложил план окончания войны в Украине, но большенство с ним не согласилось
война в украине
Илон Маск предложил план окончания войны в Украине, но большенство с ним не согласилось
Бизнесмен Илон Маск предложил в своем твиттере «мирный план» окончания войны в Украине, но украинские и европейские политики выступили с критикой богатейшего человека в мире
На Сахалине семьям мобилизованных раздадут по 5 кг рыбы
мобилизация
На Сахалине семьям мобилизованных раздадут по 5 кг рыбы
В дополнение к 300-тысячным выплатам, а также социально-психологической помощи семьям жителей Сахалина, мобилизованных для участия в СВО, власти региона заявили о бесплатной раздаче рыбы
Украина официально отказалась от переговоров с Владимиром Путиным
Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения СНБО от 30 сентября. Согласно этому документу, Киев констатирует невозможным проведения переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин
В России из-за санкций прекращают работать типографии
санкции
В России из-за санкций прекращают работать типографии
Российские типографии оказались на грани выживания. Из-за санкций, введенных за войну России в Украине, у них практически не осталось оборудования и запчастей. 90% техники завозилось из Европы, Канады и Японии