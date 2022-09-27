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Författarens kolumn
27.09.2022 23:55
«Праздничного настроения не наблюдается»
Дризе Дмитрий

Политический обозреватель

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«Праздничного настроения не наблюдается»

О жизни в России после референдумов

«Праздничного настроения не наблюдается»

С мест рапортуют о завершении волеизъявления жителей ДНР, ЛНР, а также подконтрольных России территорий Херсонской и Запорожской областей Украины. Согласно данным экзитполов, жители поддержали вхождение данных регионов в состав Российской Федерации. Ожидается, что официальные итоги подведут в ближайшее время. Западные страны и власти в Киеве заранее предупредили, что результаты голосования не признают. Политический обозреватель Дмитрий Дризе считает, что в Москве до конца не определились с дальнейшими действиями.

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Референдумы завершаются — их итоги «не вызывают сомнений». Далее, по идее, должна начаться процедура присоединения ДНР, ЛНР, а также частей Херсонской и Запорожской областей к России. Предполагается, что 30 сентября, в пятницу, президент Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию, где расставит все точки над i. 1 октября состоится большой праздничный концерт, скорее всего, с участием первого лица.

Наверное, можно говорить о повторении крымского сценария, хотя обстановка за окном немного отличается от того, что было в 2014 году. Между тем в СМИ уже есть концепция интеграции новых территорий в состав РФ. Это образование якобы получит название Крымский округ, а возглавит его бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Недавно он впервые с лета прервал молчание и высказался на злобу дня, в частности, о том, что наш народ не сотрешь в порошок — только в порох.

Дальше — самое интересное. Как быть с Украиной? Скорее всего, Киеву и Западу объявят ультиматум или предложат признать факт свершившимся и не перечить. Не будем гадать, что будет, если ответят нет. Кстати, это самое «нет» они уже сказали, и пока незаметно, чтобы как-то поменяли позицию. Западный мир, включая Сербию, итоги референдумов признавать не собирается.

Интересна позиция главного союзника — Белоруссии. Там заявили, что будут исходить из своих национальных интересов. Республика признает Россию, и этого достаточно. Что касается остальных участников СНГ, здесь тоже в принципе все понятно. В этой связи есть также немало разных сценариев относительно того, что будет дальше. И не все они радостные, скажем так.

Что лежит на поверхности, так это введение в указанных регионах режима контртеррористической операции (КТО). Что это будет означать на деле, сказать сложно. Впрочем, официальных подтверждений всему вышесказанному на сегодня нет. Власти обещают все рассказать, когда придет время. Как известно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал созвониться с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и возобновить переговорный процесс.

Исходя из простой логики, можно предположить, что окончательное решение в Кремле примут в последний момент. Однако разных вариантов на столе достаточно, так что есть из чего выбрать. При этом с уверенностью можно сказать, что глубинный и иной российский народ и даже элиты вряд ли обрадуются перспективе быть стертыми с лица земли ядерным или обычным военным ударом. И даже с перспективой попасть в рай. Да что уж там греха таить, праздничного настроения особенно не наблюдается. Это к вопросу о концерте.

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