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В мире
Россиян будут «лечить гвоздями»
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15 сентября 2022, 13:21
Дмитрий Дризе: «России сейчас не до Южного Кавказа»
Дризе Дмитрий

Политический обозреватель

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Дмитрий Дризе: «России сейчас не до Южного Кавказа»

Дмитрий Дризе: «России сейчас не до Южного Кавказа»

4 сентября в Ереване возобновились протесты против якобы нового мирного соглашения Азербайджана и Армении. Очередная вспышка недовольства произошла после слов армянского премьер-министра Никола Пашиняна о готовности ради мира принять сложные решения. Глава правительства заявил, что никаких договоренностей с Баку не существует, а также попросил граждан не поддаваться на провокации. Между тем Ереван обратился за помощью к ОДКБ. Организация согласилась прислать в регион наблюдателей. В результате нового обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном есть жертвы с обеих сторон. Политический обозреватель Дмитрий Дризе считает, что Армения и ее лидер находятся в крайне сложном положении.

***

История вопроса в двух словах такова: в 2020 году произошла Вторая карабахская война. И закончилась она по большому счету поражением Армении. Однако в результате стороны договорились урегулировать отношения и заключить в будущем большой мирный договор, который должен по идее всех устроить.

Армения фактически теряет влияние при том, что Карабах или Арцах — это формально самостоятельная республика. Ереван при этом получает большие экономические выгоды, в том числе за счет открытия новых транспортных артерий в Азию и Средиземноморье.

Но, как это часто бывает, пункты соглашения каждый из участников трактует по-своему. Понятно, что Баку на правах победителя считает, что его слово —первое. Но и Ереван тоже требует к себе уважения.

Главный вопрос на сегодня — транспортный путь между Азербайджаном и его эксклавом Нахичеванью, который проходит через армянскую территорию. Баку считает, что это должен быть его личный суверенный коридор. Ереван говорит: нет, дорогу откроем, но земли не отдадим. Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что готов решить вопрос силой. И заодно под это дело можно забрать все то, что не удалось в 2020-м.

В результате нового конфликта азербайджанскому обстрелу подверглась уже суверенная территория Армении. А это уже повод обратится к ОДКБ, читай, к России за помощью. Москва к тому же еще и гарант соблюдения мира в регионе.

Дальше понятно, что РФ сейчас явно не до Южного Кавказа. Поэтому вопрос пытаются решить миром. Стороны соглашаются, обещают прекратить огонь, а после вновь начинаются боевые действия.

Дальше вступает в силу извечный принцип — кто сильнее, тот и прав. Сильнее Азербайджан, особенно с поддержкой большого друга — президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Основной сигнал расшифровать не трудно: если решать вопрос миром, то на условиях господина Алиева и господина Эрдогана.

Что остается премьер-министру Николу Пашиняну? Либо согласиться, рискуя быть свергнутым, либо принять бой. Рассчитывать на помощь Запада и армянских диаспор по всему миру теоретически возможно, но вряд ли это принесет какие-либо плоды. Западу тоже сейчас не до того. К тому же ему выгодно сейчас доставить очередные неприятности Москве.

Вспоминаем известную теорию «управляемого хаоса» — это во-первых. Во-вторых, в Азербайджане есть нефть и газ, которые очень нужны Европе. У Армении ничего этого нет. Что касается России, то ей совсем не нужен никакой новый конфликт на своих границах, а это значит, что чем-то или кем-то придется жертвовать. Как ни обидно и цинично это звучит.

Но в целом есть прописная истина: рассчитывать и надеяться в этом мире нужно только на себя. Чем ты сильнее, да к тому же еще и богаче, тем больше у тебя союзников и, соответственно, наоборот. Все остальное — это политические инсинуации.

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