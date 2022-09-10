Константин Сонин: Фундаментальная причина
Военные медиа заполнены информацией о катастрофическом поражении российской армии под Купянском, крупнейшем железнодорожном узле на севере Украины. Сейчас стали поступать новости, что Изюм освобожден украинскими войсками. Пессимистически настроенные пророссийские блоггеры уже говорят о возможной потере Лимана... Даже на «осторожных картах» ISW видно насколько ситуация поменялась за два дня. И всё заполнено фотографиями и видео захваченной российской техники и пленных солдат.
Все также пишут о том, что эта операция украинских войск войдёт в учебники военного искусства на многие десятилетия. Возможно и даже наверное, настолько я не разбираюсь в военном искусстве и образовании. Но всё же основная причина очередного тяжелого поражения русской армии - это не какой-то сбой в логистике или плохая разведка. Основная причина - то, что это преступная, захватническая война, начатая Россией без всяких оснований. Русские солдаты и офицеры НЕ защищают свою родину.
Уже сейчас активно идёт поиск виновных в поражении в Харьковской области. Те же «патриотические» корреспонденты уже начали искать предателей. Прямо на наших глазах из воздуха создаётся теория об «ударе в спину». А как же иначе? Всё же было так хорошо? Но не было, конечно, никакого удара в спину. Было вероломное нападение на Украину, которую эти фантазёры считали маленькой, слабой или вовсе несуществующей. Понятно, что Путин и ему подобные и могут нападать только на слабых - в этом проявляется психология шпаны, но эту «слабость» Украины они выдумали сами. И сейчас выдумывают «удар в спину», чтобы не признаваться, что совершили преступление, находясь в плену фантазии.
Конечно, ищут виноватых среди российских генералов и полковников. Я уверен, что кого-то понизят в должности, а кого-то, может, и под суд отдадут. (Впрочем, вряд ли. Понизят или переведут на другую должность, это возможно.) Но генералы виноваты только в одном - в том, что они не сказали Путину и его банде 24 февраля - «Русские военные не совершают преступлений. Мы не будем нападать на соседнюю страну.» Они не сказали и опозорили себя навсегда. Но катастрофические ошибки - и преступные, и катастрофические - совершили Путин, Патрушев, Шойгу, Лавров. Это военные преступники и их должен ждать трибунал. Не обязательно гаагский - меня вполне устроит, если их будут судить как Берию с Кобуловым и Меркуловым их бывшие соратники.
Солдаты и офицеры, отступающие или сдающиеся в плен, всё делают правильно. Если бы кто из генералов вдруг вспомнил о чести и своей родной стране и арестовал бы Путина и других преступников - России было бы лучше. Чем раньше преступники будут остранены от власти, тем раньше Россия сможет начать своё тяжелое, трудное восстановление после катастрофы, на которую её обрек Путин, начав войну. То, что эта война началась - основная причина нынешних поражений.