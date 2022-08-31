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Никита Щуренков
31 августа 2022, 12:38

Потребители включили режим экономии

Россияне ждут роста расходов на еду и одежду

Потребители включили режим экономии

Около половины россиян считают, что в ближайшие месяцы у них вырастут расходы на продукты питания, выяснили аналитики «ТеДо» (ранее Pricewaterhouse Coopers). Примерно треть потребителей ожидает сокращения своих трат на одежду, обувь, бытовую технику и электронику. Хотя ритейлеры сообщают о стабилизации цен и даже их снижении, эксперты прогнозируют, что покупатели перейдут на режим жесткой экономии.

Каждый второй россиянин полагает, что в ближайшие несколько месяцев его расходы на продовольственные товары вырастут. Такой вывод содержится в исследовании «ТеДо». Около 33% респондентов ожидают роста стоимости на товары для дома и ремонта, 30% — на одежду и обувь, 27% — на услуги, связанные с красотой и здоровьем, и 19% — на электронику и бытовую технику.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров связывает дальнейший рост цен с перспективами ослабления рубля и дефицитом импортной продукции в ряде категорий. В «ТеДо» объясняют подорожание товаров рекордной за несколько десятилетий инфляцией на фоне падения реально располагаемых доходов россиян. По прогнозам Росстата, по итогам 2022 года инфляция составит 17,8% год к году. По оценкам Минэкономики, доходы россиян снизятся на 3,7%.

Максим Решетников, глава Минэкономразвития, в феврале 2021 года: «Основа нашего экономического развития — устойчивый рост доходов населения».

В «Магните», «Ленте» и сети «Верный» от комментариев отказались. Руководитель направления макроэкономического анализа X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») Илья Федоров сообщил, что динамика потребления в стране оказалась более позитивной, чем ритейлер ожидал ранее, в том числе из-за стабильной ситуации на рынке труда. Аналитики «ТеДо» полагают, что рост уровня безработицы в стране станет заметен только во втором полугодии из-за сокращения производства.

Кроме того, уточняет господин Федоров, хороший урожай основных сельскохозяйственных культур в этом году позволит замедлить темпы роста продовольственных цен. Одним из определяющих факторов развития для продуктовых ритейлеров, отмечают аналитики «ТеДо», остаются малые форматы — магазины у дома. По словам Ильи Федорова, консервативность россиян относительно своих трат повлияла на решение X5 ускорить экспансию сети жестких дискаунтеров «Чижик».

Гендиректор одежной сети «Стокманн» Геннадий Левкин также не ожидает роста цен на одежду и обувь в ближайшие месяцы. На текущий момент стоимость товаров, продолжает он, примерно сопоставима с ценами на начало 2022 года. «С одной стороны, курс доллара и евро упал, и закупка товаров для ритейлеров стала дешевле, с другой — существенно выросли логистические издержки. Если стоимость доставки товара в страну сохранится или уменьшится, зимняя коллекция будет продаваться по прошлогодним ценам или даже дешевле», — рассчитывает топ-менеджер.

Кроме того, более 40% участников исследования «ТеДо» ожидают, что их расходы на электронику в ближайшие месяцы будут снижаться. Примерно треть опрошенных прогнозирует сокращение трат на товары для дома и ремонта, а также на одежду и обувь.

В Wildberries утверждают, что во втором квартале года по сравнению с январем-мартом средние цены на ноутбуки и компьютеры снизились примерно на треть, телевизоры подешевели на 17%, смартфоны — на 13%. В Ozon также наблюдают снижение цен по некоторым категориям. Так, стоимость ноутбуков снизилась практически на четверть по сравнению с началом года, добавляют там.

Руководитель практики по предоставлению услуг компаниям сектора розничной торговли и производства потребительских товаров «ТеДо» Наталия Козлова, впрочем, указывает, что снижение расходов в этих категориях обусловлено тем, что потребители вообще отказываются от покупки товаров, а не из-за снижения их стоимости. Михаил Бурмистров отмечает, что сокращение расходов в указанных категориях может быть связано с некомфортным уровнем цен: потребители оказались не готовы покупать товары по новым ценам и заняли выжидательную позицию.

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