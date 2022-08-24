Лев Шлосберг: Статья 280.3 УК РФ и десятки других репрессивных законов после смены власти в России будут отменены как противоречащие Конституции
Возбуждение против Евгения Ройзмана уголовного дела по статье 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации…») касается не только Евгения Ройзмана, конечно. Причем в самом буквальном смысле.
Это дело касается всех, кто не согласен с государственной политикой властей России (временных властей, напомню) и готов мирно, без призывов к насилию, выражать своё несогласие с властями, как это гарантирует Конституция. Таких людей – миллионы. Их намного больше, чем хочется представлять властям. Возбуждение уголовного дела против Ройзмана не изменит личную позицию ни одного из этих людей. Их отношение к властям России и проводимой ими политике только ужесточится. Отношения власти и общества в России зашли в полный тупик.
Это дело касается тысяч и тысяч людей, которым помогали Фонд Евгения Ройзмана и Евгений Вадимович лично в самых отчаянных жизненных ситуациях. Эти люди могут остаться без последней надежды на помощь.
Это дело касается особенным образом более чем 3 500 граждан России, получивших вступившие в силу решения судов о «дискредитации вооруженных сил» по части 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ. Потенциальные тысячи таких уголовных дел по стране могут быть сопоставимы по масштабам с началом массовых репрессий 1930-х годов.
Это дело касается всех сотрудников силовых структур, участвующих в возбуждении и ведении этих уголовных дел, потому что история политических репрессий показывает неизбежность перехода репрессий с жертв на заказчиков, организаторов и рядовых исполнителей репрессий.
Статья 280.3 была введена в УК РФ 4 марта 2022 года в пакете законов военной цензуры, на десятые сутки после начала военной операции, одновременно с закрытием «Эха Москвы», как одна из ключевых репрессивных норм, ограничивающих права и свободы граждан России. Счёт этим репрессивным нормам с тех пор только множится.
Статья 280.3 УК РФ и десятки других репрессивных законов после смены власти в России будут отменены как противоречащие Конституции. Все осужденные по этим статьям будут реабилитированы. Политическая история этой статьи не завершена. Вердикт истории будет однозначным. Надеюсь, что, кроме политических выводов, властями будущей России будут сделаны и юридические.
Желаю Евгению Ройзману и всем пострадавшим от политических репрессий сил, уверенности в поддержке общества и скорейшей свободы. Свобода неизбежна.