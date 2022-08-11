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ЖКХ
Мария Перевощикова
11 августа 2022, 01:37

Дорого дома

Долги россиян за ЖКУ достигли 804,5 млрд рублей

Дорого дома

Долги граждан России за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) по итогам I квартала 2022 года составили 804,5 млрд рублей. Это новый рекорд: за год они выросли на 7,6%, или на 56,6 млрд рублей. Об этом сообщает Росстат. Перед ресурсоснабжающими организациями задолженность выросла на 11%, перед УК — на 3%. Отраслевые эксперты связывают увеличение темпов роста долгов в нынешнем году со снижением доходов граждан, незнанием населения о праве на получение субсидий от государства на оплату ЖКУ и даже с введением моратория на банкротство неплательщиков.

Большие цифры

В 2021 году наблюдалось уменьшение задолженности граждан перед УК по сравнению в 2020 годом — примерно на 6%, уточнили в Росстате. Во время пандемии коронавируса в стране действовал мораторий на начисление пени за неуплату, однако в 2021-м это послабление отменили.

В этом году рост долгов снова набрал обороты. В числе причин — кризис: увеличение задолженности граждан обусловлено изменением стоимости товаров и услуг, тогда как заработная плата, как правило, пока не индексируется, рассуждает эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Ежегодное повышение тарифов на коммуналку не учитывает динамики доходов населения, отметила директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. В таких условиях у малоимущих семей зачастую нет возможности заплатить за жилищно-коммунальные услуги, подчеркнула руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова.

По ее словам, определенное влияние на ситуацию оказал и полугодовой мораторий на банкротство, который введен в России с 1 апреля. Эта мера ограничивает процедуру списания долгов: даже если задолженность и удается отсудить, банки отказываются списывать средства у нарушителей.

— Часть долгов, которые мы видим сейчас в статистике, по сути, невозвратные, и в случае банкротства они будут списаны и реструктуризированы, — говорит член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Кроме того, задолженность накапливается и потому, что предприятиям ЖКХ сложно воздействовать на неплательщиков, отметила Ирина Булгакова. К примеру, в квартирах должников нельзя отключить воду и отопление, пояснила она.

Удар по отрасли

Растущие неплатежи бьют по деятельности предприятий ЖКХ и серьезно сказываются на состоянии отрасли в целом, считает первый заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Рост долгов за ЖКУ ставит под угрозу оказание качественных услуг в полном объеме, добавила Татьяна Вепрецкая.

К тому же РСО и другие поставщики услуг ЖКХ зачастую не могут проводить свои инвестиционные программы, модернизацию сетей и оборудования, указал Александр Якубовский.

— Например, все инвестиционные программы по водоснабжению за последние несколько лет оцениваются примерно в 270 млрд рублей. Если вернуть долги, то средства пойдут на модернизацию отрасли, а банки начнут кредитовать ЖКХ под более низкие проценты, — отметил Владимир Кошелев.

Проблема накопления долгов за ЖКУ берет свое начало еще в 1990-х годах, напомнил генеральный директор ПАО «ГИТ» Валерий Ковалев. Тогда существовал серьезный перекос ответственности в сторону УК, которые выплачивали задолженность населения перед РСО и из-за этого фактически не могли выполнять свою работу, отметил он.

В нынешней ситуации стоит пересмотреть подходы к адресному предоставлению субсидий на жилищно-коммунальные услуги, уверена Татьяна Вепрецкая. Необходимо расширить группы лиц, которые могут получать субсидии, а также пересмотреть порог доходности семьи, позволяющий обращаться за такой помощью, считает она.

По словам Ирины Булгаковой, количество семей, получающих субсидии на оплату ЖКХ, из года в год падает на протяжении последних пяти лет. Сейчас их только 6% от общего числа. Нужно разобраться, почему малоимущие люди не обращаются за поддержкой — следует помочь им получить полагающиеся субсидии, и тогда количество неплатежей сократится, пояснила эксперт.

— Нужно предоставлять гражданам субсидии на оплату ЖКУ вне зависимости от наличия или отсутствия у них задолженности. Во избежание использования этих средств нецелевым способом их можно перечислять напрямую предприятиям ЖКХ, — полагает президент Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), Никита Чулочников.

Также целесообразно было бы списать долги отдельным категориям граждан — например, тем, кто утратил кормильца в семье или приобрел ограничение трудоспособности в период пандемии коронавируса, сказал он.

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