Илья Яшин: Побеждает не тот, кто сильнее прямо сейчас, а тот, кто готов идти до конца
Каждое утро в моей камере ИВС включается «Радио России». В 6 утра звучит гимн, а потом начинается промывка мозгов.
Новости мало отличаются друг от друга. Российские войска нанесли очередной «удар ювелирной точности» по расположениям ВСУ; уничтожено более трёхсот националистов и около ста единиц боевой техники. Украинские каратели ответили новым обстрелом жилых кварталов ДНР из американского (акцент на американском) вооружения; ракета попала в детский сад, чудом удалось избежать жертв.
Потом эфир заполняется аудиописьмами в редакцию: «Мария из Саратова» или «Елена Николаевна из Кирова» зачитывают стихи собственного сочинения, посвящённые нашим героям, которые, воюя на Украине, поставили себя в один ряд с «ветеранами Великой Победы». И на десерт «песни русской весны» — ансамбли художественной самодеятельности гнусаво поют про возвращение Мариуполя в родную гавань или о преступлениях майдана.
И так по кругу. Каждый божий день. Иногда чувствую себя персонажем фильма «Заводной апельсин», которого усадили в кресло перед экраном и скрепами зафиксировали широко открытые глаза. Мне кажется, ООН должен признать вынуженное прослушивание таких вот эфиров формой пыток.
Но если всерьёз — по моим наблюдениям, всё меньше людей воспринимает на веру такую промывку мозгов. Удивительно, но несмотря на агрессивную пропаганду войны, я вообще не сталкиваюсь с проявлениями ненависти по эту сторону решётки. Даже наоборот. То конвойный, защёлкивая наручники, шепнёт: «Илья, держись». То дежурная в ИВС даст лишнее одеяло, «чтобы хоть спалось помягче». То пристав в суде поблагодарит за ролик про Кадырова. Такие моменты укрепляют ощущение моральной правоты.
Даже сейчас, сидя в камере перед угрозой 10-летнего заключения, я понимаю: решение остаться в России было правильным. Очень сложным — но правильным. Потому что оно выбивает у Путина главный козырь про иностранную ориентированность оппозиции и про то, что мы все сбежим при первой же опасности. И вот люди видят: мы никуда не бежим, мы стоим на своём и разделяем судьбу своей страны. Это делает наши слова весомее, а аргументы крепче. Но главное — оставляет нам шанс вернуть себе свою родину.
Ведь побеждает не тот, кто сильнее прямо сейчас, а тот, кто готов идти до конца.