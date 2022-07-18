Мошенники листают вакансии
Как злоумышленники зарабатывают на желающих найти работу
Россияне в поисках работы все чаще сталкиваются с джобфишингом, пишет издание «КоммерсантЪ». Этот вид мошенничества рассчитан на тех, кто в попытках трудоустроиться заходит в специализированные каналы в мессенджерах и группы в соцсетях. Злоумышленники под видом проверки банковского счета пытаются получить деньги жертвы. Высокую активность мошенников заметили и в Центробанке. По данным регулятора, количество компаний и проектов с признаками нелегальной деятельности год к году выросло в три раза. Причем почти в 80% случаев россиян обманывали в интернете. Как именно злоумышленники выманивают деньги с помощью джобфишинга? Разбирался Иван Хорушевский.
В конце июня Росстат представил доклад об уровне безработицы в России. По данным службы, в мае он опустился до исторического минимума в 3,9%, а реальные зарплаты год к году упали почти на 8%. О том, что всем россиянам хватает рабочих мест, несмотря на массовый уход иностранных компаний из страны, уверяли в Кремле. Сомнения возникли у главы Минтруда Антона Котякова. По его словам, напряжение на рынке занятости растет, а за июнь число нетрудоустроенных граждан увеличилось.
И на этом решили заработать мошенники. Они все чаще пытаются обмануть россиян, которые ищут работу через группы и каналы в соцсетях. С такими злоумышленниками столкнулась москвичка Светлана: «Я периодически мониторю Telegram-каналы с удаленными вакансиями. Увидела одно из предложений — соблазнительная история: 15 тыс. за 150 страниц текста, перепечатанных в jpeg. Понимая, что стоимость работы несколько завышена, все равно откликнулась.
Дня через два ответили, что работают они только через платформу Kwork — это их гарантия безопасности. Мне выслали приглашение, номер заявки. Доменное имя немножко не совпадало, что насторожило. С одной стороны, я понимала, что все это несколько странно, а с другой — даже была готова внести залог. В середине этого предложения уточнялось, что мне нужно отравить 4,5 тыс. руб. на специальный счет, чтобы принять заказ».
С другими мошенниками, на которых пожаловались пользователи, решил связаться редактор издания, представившись соискателем. И собеседник, как оказалось, из Казахстана попросил перевести довольно скромную сумму — 700 тенге. По нынешнему курсу это меньше 100 рублей. «В группе во «ВКонтакте» я наткнулся на предложение о дистанционной работе. Сразу удивило, что выплата была в тенге, то есть предлагали в день от 1 тыс. до 10 тыс., но я все равно решил написать в WhatsApp.
Мне сказали, что схема следующая: вы нам платите, условно, 700 тенге — если перевести, это около 100 руб., — мы вам присылаем ссылку, вы регистрируетесь на сайте и при помощи реферальной системы, рассылая всем своим друзьям, просто где-то в интернете публикуя эту ссылку, будете получать деньги через определенный сайт. Но что это за сайт, мне не сказали, поговорить по телефону тоже отказались», — рассказал Марк.
Мошенники, нацеленные на крупные суммы, используют более изощренные схемы. Как отмечают в компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone, они под видом работодателей предлагают высокооплачиваемые вакансии, при этом не требуя никаких профессиональных навыков. Жертву просят открыть новый счет в банке, подключить дистанционное обслуживание или просто передать учетные данные для перевода зарплаты. Когда злоумышленники получают доступ к счетам, они либо выводят деньги, либо берут кредит на имя жертвы.
Такие схемы наиболее успешно работают в кризис, когда россияне готовы согласиться на любой заработок. Иногда джобфишинг выходит за пределы интернета, отмечает ведущий аналитик департамента защиты от цифровых рисков Group-IB Евгений Егоров: «Мошенничество от имени HR-компаний известного бренда — довольно распространенная практика. Например, от имени нефтегазовых компаний берут вахтовиков на работу на Север и предлагают оплатить оформление документов или общежития.
Так же нанимают на удаленную работу оператором такси. Чтобы вывести заработанные деньги, нужно открыть счет с помощью первоначального взноса и так далее.
Вариантов множество — сумма ущерба зависит от статуса жертвы и престижа работы, которую предлагают злоумышленники. С помощью мошеннических писем они могут распространять вредоносное программное обеспечение, а также привлекать аудиторию с помощью других схем».
Методы борьбы с такими злоумышленниками просты: проверять исходные ссылки ресурса, а также читать отзывы на работодателя на специальных сайтах. Как отмечают эксперты в сфере кибермошенничества, стоит быть внимательным даже к вакансиям на популярных рекрутинговых сайтах. По их словам, там риск остаться не только без работы, но и без денег такой же, как и в открытых Telegram-каналах и в группах «ВКонтакте».