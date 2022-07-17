Абсолютно домашние животные
В России заканчиваются вакцины, необходимые для вывоза питомцев за границу
После полномасштабного вторжения в Украину и нарушения логистических цепочек из-за санкций в России наметился дефицит множества категорий товаров, среди них — сертифицированные за рубежом вакцины для домашних животных, необходимые для выезда с питомцем за границу. Издание «Медиазона» расспросила участников рынка, немногие из которых согласились ответить на вопросы, о том, какие могут быть последствия у этого дефицита и действительно ли животным будет закрыт путь в эмиграцию.
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После начала войны в Украине из России ушло множество крупнейших мировых компаний, а оставшиеся на рынке международные и российские производители жалуются на нарушение логистических цепочек и перебои в поставках сырья. В стране уже столкнулись с дефицитом некоторых лекарств, офисной бумаги, чипов для банковских карт, комплектующих для ноутбуков и смартфонов и даже углекислого газа для производства газированных напитков.
На протяжении последних месяцев в России постепенно пропадают и импортные ветеринарные препараты, в том числе те, что нужны для вакцинации животных при выезде за границу.
Правила ввоза домашних животных в разных странах различаются, но, как правило, перед путешествием с кошкой или собакой необходимо оформить питомцу ветеринарный паспорт международного стандарта, вживить чип с информацией о владельце и получить отметку о вакцинации от бешенства. При этом вакцина должна быть одобрена надзорными ветеринарными или эпидемиологическими ведомствами страны въезда. Российские же препараты, к примеру, в Евросоюзе не сертифицированы, а в поставках иностранных наблюдаются перебои.
Так, в крупных сетевых зоомагазинах «Бетховен» и «4 лапы» из продажи пропали вакцины брендов, одобренных множеством стран: Nobivac, Eurican, Feligen и Purevax. Тем не менее полностью они пока не исчезли: в нескольких ветеринарных клиниках корреспонденту «Медиазоны» ответили, что привить питомца международной вакциной от бешенства еще можно.
«На данный момент в Москве наблюдается острый дефицит импортных кошачьих и собачьих вакцин, ветклиники докалывают остатки от предвесенних закупок, — рассказывает владелица небольшой московской ветеринарной клиники. — Вакцин на складах поставщиков нет в тех объемах, которые необходимы. В свободной продаже их тоже нет уже давно. Крупные клиники перед началом сезона закупают большие партии, маленькие ветклиники закупают по финансовым возможностям, и сейчас если у кого-то что-то осталось, то тем и вакцинируют».
По ее словам, поскольку отечественные прививки не подходят тем, кто планирует вывезти животное за границу, владельцы вынуждены обзванивать десятки клиник в поисках нужной вакцины: «Иногда им везет, и они находят то, что ищут. Сколько ситуация продлится — никто не знает, поставщики пока что молчат, все ждут, будут ли еще импортные вакцины, или все будем переходить на отечественного производителя».
Организатор Ассоциации ветеринарных клиник Ирина Чувакина подтверждает, что в России наблюдается дефицит импортных препаратов для животных, и добавляет, что недостаток европейских вакцин повысил спрос на российские и привел к их нехватке тоже.
«Иностранная вакцина кончится рано или поздно, а если все перейдут на российскую, то животных не будут вывозить из страны, и будут учащаться случаи, когда люди переезжают за границу и оставляют животных брошенными», — размышляет она.
«Трудности носят временный характер»
Клиника Vet Union, ветеринарное подразделение «Инвитро», в апреле сообщила, что больше 93% профильных клиник испытывают нехватку препаратов, причем не только вакцин, а еще и анестетиков, антибиотиков, противопаразитных и противовоспалительных лекарств. Впрочем, главный врач клиники Ольга Михеева уточняла тогда, что «многие производители, с кем клиника сотрудничает, не планируют покидать российский рынок». «Медиазона» попросила рассказать, как с тех пор изменилась ситуация, в Vet Union пообещали актуализировать информацию, но на момент публикации заметки ответ не пришел.
Россельхознадзор в начале июля распространил пресс-релиз, в котором утверждалось, что объем импортированных заграничных препаратов за первую половину 2022 года даже увеличился по сравнению с тем же периодом предыдущего года — вакцин ввезли на 3% больше.
«В настоящее время действительно наблюдаются некоторые сложности в отношении поставок отдельных наименований импортных препаратов для домашних животных, которые связаны с нарушением логистических связей. Сейчас прорабатываются альтернативные маршруты ввоза, — уверяют в ведомстве. — Импорт ветеринарных препаратов, в том числе производства США и европейских стран, постепенно налаживается. Спад поставок отмечался только в марте — апреле 2022 года. Стоит отметить, что ограничения на ввоз импортных лекарственных препаратов для ветеринарного применения со стороны Россельхознадзора не вводились, а логистические трудности носят временный характер».
На следующий день после публикации пресс-релиза, 7 июля, президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа сказал корреспонденту «Медиазоны», что, «по его информации», ситуация может исправиться к августу. «Другие логистические подходы делают, и поставщики уверяют, что к этому времени вакцина появится», — объяснил он.
«В любом случае, какие бы ситуации ни были, будут искаться какие-то решения, чтобы исправить. У нас страна, где одно из самых больших количеств собак и кошек, больше миллиона, — объясняет ветеринар. — Часть проблем можно решить, если бы наше законодательство позволяло ветеринарным врачам использовать препараты медицинского назначения — у нас очень много схожих препаратов, но по нашему законодательству ветврачи не могут их применять. Если законодательство изменится, то часть проблем будет решена».
Директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей Семен Жаворонков связывал дефицит вакцин с изменениями законодательства: с 1 июля производители обязаны размещать вакцинные штаммы на территории России для проверки. По его словам, начало войны и последовавшие санкции «привели к разрыву логистических цепочек, длительность доставки реагентов возросла с пары недель до нескольких месяцев».
«Медиазона» направила запросы компаниям-поставщикам с просьбой прокомментировать сложившуюся на рынке ситуацию, однако все они остались без ответа. Одна из ветклиник сначала прислала ответы на вопросы корреспондента, а потом попросила не использовать их, даже без указания названия организации. В другой клинике, узнав, что в России «Медиазона» признана «иностранным агентом», сказали, что комментировать не будут — даже несмотря на обещания не задавать вопросы о войне и политике.