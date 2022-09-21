Президент Молдовы созвала Совет безопасности из-за рисков мобилизации в РФ
Президент Молдовы Майя Санду, находящаяся сейчас на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, созвала Высший совет безопасности, чтобы обсудить риски, вызванные объявленной в России частичной мобилизацией
Президент Молдовы Майя Санду, находящаяся сейчас на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, созвала Высший совет безопасности, чтобы обсудить риски, вызванные объявленной в России частичной мобилизацией. Об этом сообщило издание Newsmaker.
«Риски высоки и нам необходимо принять меры для повышения устойчивости страны», - отметила Санду.
На заседании Высшего совета безопасности планируется обсудить опасность, вызванную объявленной в России мобилизацией.
«Мы всегда обсуждаем и внешнюю, и внутреннюю ситуацию, но я не думаю, что напряженность в стране представляет большую опасность на данный момент», - подчеркнула она, имея в виду объявленные партией «Шор» протесты.
Санду подчеркнула, что прибыла на Генассамблею ООН, в частности, для того, чтобы рассказать о тревогах Молдовы.
«Я здесь, чтобы поговорить о проблемах, с которыми мы сталкиваемся. Молдова - мирная страна, как и все ее граждане, независимо от того, на каком языке они говорят. Я призываю весь мир приложить усилия, чтобы остановить эту войну», - заявила она.
Санду рассказала, что обсудила вопросы безопасности также с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
«Мы поговорили о нашем сотрудничестве, необходимости повышения устойчивости страны. Генеральный секретарь подчеркнул, что с уважением относится к нашему нейтралитету. Но, как и остальные, мы понимаем, что риски высоки», - добавила она.
Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в Российской Федерации и пригрозил западным странам применением ядерного оружия.