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Казахстан
25.03.2023 13:52

Казахстан с апреля введет механизм прослеживаемости товаров в торговле со странами ЕАЭС

С декабря 2020 года этот проект реализовывали в пилотном режиме на добровольной основе. Система позволяет автоматизировать процесс контроля за перемещением товаров через границу

Казахстан с апреля введет механизм прослеживаемости товаров в торговле со странами ЕАЭС

Казахстан с 1 апреля внедрит обязательное оформление сопроводительных накладных на товары (СНТ) во взаимной торговле со странами ЕАЭС. Об этом сообщил директор департамента администрирования комитета государственных доходов Минфина Кадыр Исмагулов.

По его словам, эта мера вводится для снижения теневого оборота и исключения потерь по налогам. С декабря 2020 года этот проект реализовывали в пилотном режиме на добровольной основе. Система позволяет автоматизировать процесс контроля за перемещением товаров через границу, уточнил он.

«Оформление СНТ предусмотрено в электронном виде до пересечения границы (в помощью электронной цифровой подписи), что исключает возможность оформления документов на подставных лиц, фиктивных получателей и отправителей грузов, банкротов, ликвидированных лиц и т. д.», — сказал господин Исмагулов.

СМИ писали, что Казахстан с помощью этого нововведения хочет продемонстрировать, что страна соблюдает введенные странами Запада ограничения против России. Источник Financial Times в правительстве Казахстана говорил, что новая система позволит отслеживать всю цепочку движения товаров через границу республики в режиме реального времени.

Казахстан входит вместе с Россией в Евразийский экономический союз, внутри которого товары перемещаются без таможенного контроля. Источники Reuters сообщали, что в последние недели российские компании более активно просят казахстанских партнеров помочь с обходом западных санкций и импортом нужных товаров.

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