Президент Казахстана осудил глав государств, долго возглавляющих свои страны
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление, которое можно трактовать как завуалированную критику Владимира Путина
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление, которое можно трактовать как завуалированную критику Владимира Путина.
«Дело в том, что пост президента не должен занимать один человек в течение длительного срока. Будь то в мире или в нашей стране, если лишь один человек долгие годы занимает высшую должность, такая ситуация не делает чести ни этой стране, ни ее руководителю», — сказал Токаев, комментируя поправки в конституцию страны.
Ранее в Казахстане закрепили в конституции запрет избираться на пост президента более одного раза, при этом сам срок увеличили до семи лет. В ноябре в стране состоятся досрочные президентские выборы.
Токаев также заявил, что Казахстан должен поддержать бегущих от мобилизации россиян. «В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос», — сказал он.
Ранее Токаев делал заявления, которые расходились с позицией Путина, в том числе в присутствии российского президента. На экономическом форуме в Петербурге президент Казахстана назвал ДНР и ЛНР «квазигосударственными территориями» и заявил, что Астана не будет признавать их.
Также казахстанские власти заявили, что не будут признавать «референдумы», которые сейчас проводятся на захваченных Россией территориях Украины.