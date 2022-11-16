За последние две недели в Грузию не пустили шесть российских журналистов и активистов
С массовыми отказами при попытке пересечь границу Грузии россияне начали сталкиваться в конце лета – начале осени. Как писало тогда СМИ, на границе разворачивали по несколько десятков россиян в день
Грузинские пограничники за последние две недели не пустили в страну шестерых российских журналистов и активистов, пишет издание «Агентство» со ссылкой на Егора Куроптева, директора отделения Free Russia Foundation на Южном Кавказе. Среди тех, кто не смог въехать, журналистка «Проекта» Катя Аренина, активистка Pussy Riot Ника Никульшина и менеджер редакции «Медиазоны» Гала Латыговская.
Отказы во въезде в Грузию пограничники в случае Арениной, Никульшиной и Латыговской никак не обосновывали. Как рассказала «Агентству» Аренина, ее развернули на границе 14 ноября. Сотрудники выдали отказ во въезде, где в графе обоснование были указаны «другие причины». «Я отдала паспорт, что-то там сотрудница увидела у себя в компьютере и сначала просто молчала минут 10». По словам Арениной, где-то через 40 минут к ней подошел другой сотрудник погранслужбы и выдал уведомление о запрете на въезд. «Сказал: "Екатерина, мы вам отказываем во въезде в Грузию. Наш разговор записывается — ничего больше не могу вам объяснить"».
Активистку Pussy Riot Нику Никульшину не пустили в Грузию утром первого ноября. «На границе меня держали примерно два часа, – сообщила Никульшина «Агентству». – Естественно, сотрудники погранслужбы никак это словесно не обосновали, но в документе, который мне выдали, стоит галочка в графе Other — я так понимаю, так у всех». У Никульшиной при этом есть договор аренды в Грузии на полгода вперед, заключенный с тем же арендодателем, у которого она снимала квартиру ранее.
Гала Латыговская, которая летела в Грузию второго ноября, рассказала «Агентству», что и вовсе не получила никакого уведомления от сотрудников погранслужбы: «Мне ничего не сказали. 50 минут ждала [на погранконтроле]. Ко мне подбежал человек, спросил каким рейсом я прилетела. Я сказала, что Turkish Airlines. Он встрепенулся и сказал: "Так, быстрей, быстрей, быстрей, вы сейчас полетите обратно!"».
С массовыми отказами при попытке пересечь границу Грузии россияне начали сталкиваться в конце лета – начале осени. Как писало тогда издание «Агентство», на границе разворачивали по несколько десятков россиян в день.
К середине октября отказов стало меньше, особенно для тех, кто был вынужден покинуть Россию из-за угрозы политически мотивированного преследования, говорит Куроптев. Его организация много лет помогает активистам, журналистам, правозащитникам из России с релокацией. «Несколько отказов, которые были выданы ранее, были сняты после дополнительных разъяснений о целях визита и других деталей», — подчеркивает правозащитник.
Что стало причиной новых отказов во въезде — неясно. По данным Куроптева, среди тех, кто сейчас столкнулся с запретом на въезд в Грузию, есть также трое человек, которые постоянно проживают в Грузии и арендовали в стране недвижимость на продолжительный срок.
Грузия стала одним из основных направлений миграции россиян после 24 февраля. Сюда переехали многие журналисты, юристы и политические активисты, опасавшиеся за свою безопасность. После объявления мобилизации более 700 тысяч россиян пересекли границу с Грузией, из них около 100 тысяч остались в стране.