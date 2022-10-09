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Грузия
09.10.2022 19:16

Парламент Грузии начнет рассматривать законопроект о «деолигархизации» - по образцу украинского

В парламенте Грузии в понедельник начнут рассматривать законопроект «о деолигархизации», примером для которого называют закон, принятый Украиной

Парламент Грузии начнет рассматривать законопроект о «деолигархизации» - по образцу украинского

В парламенте Грузии в понедельник начнут рассматривать законопроект «о деолигархизации», примером для которого называют закон, принятый Украиной. Об этом пишет «Европейская правда», со ссылкой на «Новости-Грузия».

Уменьшение влияния олигархов на политическую жизнь страны является одним из 12 условий Еврокомиссии для того, чтобы Грузия могла претендовать на статус кандидата на вступление в ЕС. Дискуссия по такому проекту закона продолжается уже несколько месяцев. Ожесточенные споры между оппозицией и правящей "Грузинской мечтой" ведутся вокруг личности Бидзины Иванишвили, основателя «Мечты». Оппозиция настаивает, что Иванишвили до сих пор является теневым правителем страны. В «Мечте» это отрицают и говорят, что он не попадет под действие закона, а также - что для Еврокомиссии достаточно будет самого принятия закона. 

Как заявляют в «Мечте», за основу взяли украинский закон о деолигархизации, который Еврокомиссия оценила положительно. 

Олигархом предлагают считать лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в жизни страны, в частности - если они участвуют в политической жизни страны; имеют значительное влияние на СМИ; явлюется конечным бенефициаром компании/предприятия, которое имеет доминирующую позицию на рынке и сохраняет/усиливает ее; если активы лица и связанных с ним компаний в миллион раз превышают размер прожиточного минимума. 

Проект предусматривает создание «реестра олигархов», этим должен заниматься парламент. На лиц, которые войдут в список, будут распространяться ряд ограничений, прежде всего - о финансовой поддержке политических партий и акций протеста. 

Закон предлагают ввести временно, на 10 лет. 

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