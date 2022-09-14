Власти Грузии обсуждают возможность проведения референдума об открытии «второго фронта» против России
С таким заявлением сегодня, 13 сентября, на брифинге в офисе правящей партии «Грузинская мечта» выступил председатель партии Георгий Кобахидзе
Руководство Грузии может организовать всенародный референдум и задать на нем вопрос: хотят ли грузины войны с Россией. С таким заявлением сегодня, 13 сентября, на брифинге в офисе правящей партии «Грузинская мечта» выступил председатель партии Георгий Кобахидзе. «Пусть народ скажет, хочет ли он открытия второго фронта в Грузии против России», — подчеркнул господин Кобахидзе. И пообещал, что власти «будут действовать так, как скажет народ».
Политик выразил надежду на то, что грузинский народ «внесет ясность, согласен он с высказываниями украинских политиков о необходимости вовлечения Грузии в войну или с позицией властей своей страны».
Так Ираклий Кобахидзе ответил на заявление члена Верховной рады Украины Федора Вениславского, который накануне посоветовал Грузии «предпринять конкретные шаги по освобождению Абхазии и Южной Осетии». Ранее со схожими «советами» к Тбилиси публично обращались секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, а также советники руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк и Алексей Арестович. «Все они прямо говорили, что открытие второго фронта в Грузии очень желательно», — напомнил глава «Грузинской мечты» на том же брифинге.