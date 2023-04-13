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13.04.2023 14:35

Cуд в Гааге обязал Россию заплатить Украине $5 млрд за активы в Крыму

Арбитражный трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге потребовал от России выплатить компании «Нафтогаз» компенсацию из-за утраты активов в Крыму

Cуд в Гааге обязал Россию заплатить Украине $5 млрд за активы в Крыму

Арбитражный трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге потребовал от России выплатить компании «Нафтогаз» компенсацию в размере $5 млрд из-за утраты активов в Крыму, сообщила украинская сторона. Утверждается, что Москва должна также компенсировать расходы на арбитражное производство.

Арбитражные решения могут быть исполнены принудительно: «Нафтогаз» имеет право «начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы РФ», говорится в сообщении на сайте украинской компании.

«Нафтогаз» инициировал разбирательство осенью 2016 года. По версии украинской стороны, РФ должна выплатить компенсацию за нарушение соглашения о защите инвестиций, включая «экспроприацию стратегически важных энергетических инвестиций». Решение в пользу Киева было вынесено еще в 2019 году, вторая стадия арбитражного производства касалась размера компенсации. Минюст РФ ранее заявлял, что Москва не признает решение гаагского суда.

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