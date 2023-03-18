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Европа
18.03.2023 13:48

МВФ изменит внутренние правила, чтобы предоставить Украине кредит

Исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил изменения во внутренних правилах, чтобы у МВФ появилась возможность выдавать кредиты странам, столкнувшимся с «исключительно высокой неопределенностью»

МВФ изменит внутренние правила, чтобы предоставить Украине кредит

Исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил изменения во внутренних правилах, чтобы у МВФ появилась возможность выдавать кредиты странам, столкнувшимся с «исключительно высокой неопределенностью», передает Reuters.

Изменения в политике выдачи кредитов будут касаться тех стран, которые переживают «экзогенные шоки, не поддающиеся контролю властей страны и их экономической политике», говорится в заявлении МВФ. Ранее правила фонда не допускали предоставления кредитов странам с повышенным уровнем неопределенности возникшей, например, из-за войны или природных катаклизмов.

Суть изменений состоит в том, что МВФ устранит барьеры для двусторонних кредиторов и доноров по погашению долга заемщика. По информации агентства, несмотря на то, что в заявлении фонда не упоминалась Украина, изменения в правилах напрямую связаны с планами МВФ выделить стране кредит. Источник Reuters близкий к переговорам сообщил, что МВФ и Украина достигнут первичных договоренностей по новому кредиту 21 марта.

16 марта газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что МВФ решил утвердить программу многолетнего кредитования Украины. Ее сумма составит $15,6 млрд. По данным Минфина Украины, в проект бюджета на 2023 год заложен дефицит в $38 млрд.

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