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Треть россиян уверены, что Солнце вращается вокруг Земли
Европа
29.12.2022 19:30

Нидерланды прекратят автоматически предоставлять убежище бегущим от мобилизации россиянам

Россияне, которые бежали в Нидерланды, опасаясь мобилизации в армию в России, больше не будут иметь права автоматически оставаться в стране

Нидерланды прекратят автоматически предоставлять убежище бегущим от мобилизации россиянам

Россияне, которые бежали в Нидерланды, опасаясь мобилизации в армию в России, больше не будут иметь права автоматически оставаться в стране. Об этом пишет «Европейская правда», со ссылкой на телерадиокомпанию NOS.

Служба иммиграции и натурализации (IND) рассматривает дела российских уклонистов так же, как и заявления других людей о предоставлении убежища, и поэтому также имеет право отклонять их заявления.

Три месяца назад госсекретарь Ван дер Бург объявил, что гражданам России, которые сбежали от мобилизации, будет разрешено остаться в стране. Это было сделано для того, чтобы предотвратить преследование этих людей в случае их возвращения обратно.

По словам Ван дер Бурга, сейчас ситуация изменилась: Россия объявила, что мобилизация завершена. IND имеет достаточно информации, чтобы принять решение о предоставлении убежища в отдельных случаях, написал госсекретарь в Палату представителей.

Другое дело с призванными россиянами, которые дезертировали или отказываются от службы. В отношении них пока не будет приниматься решение о предоставлении убежища, а это означает, что они могут автоматически остаться.

«Это связано с тем, что не хватает актуальной, однозначной и достоверной информации о том, в какой степени призывники в России были (принудительно) задействованы в войне в Украине», - заявил Ван дер Бург.

Мартин ван дер Линден из Совета по делам беженцев в Нидерландах не понимает, что для россиян, сбежавших от мобилизации, делается другой выбор. «У них столько же незащищенности, как и у дезертиров и тех, кто отказывается от военной службы по соображениям совести. Мы боимся, что они могут попасть в большие неприятности, когда вернутся, или что им, в конце концов, даже придется воевать в Украине», - сказал Ван дер Линден.

По его словам, сотни тысяч россиян сбежали от мобилизации, но количество людей, которые приехали в Нидерланды, небольшое. «Большинство из них часто путешествовали в такие страны, как Турция, Армения и Грузия. Очень небольшое количество решило приехать в ЕС. В Нидерландах это касается десятков людей. Речь не идет о значительной группе, которая требует быстрого принятия решения».

Как сообщалось, ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс заявил, что решение не пускать беглецов от мобилизации в РФ было правильным, поскольку большинство уклонистов поддерживает войну в Украине.

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