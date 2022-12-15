Россия продолжает получать из США и ЕС необходимые для ракет чипы
Несмотря на санкции, Россия продолжает получать из западных стран необходимые для крылатых ракет чипы, утверждается в совместном расследовании Reuters и британского Королевского объединённого института оборонных исследований
Несмотря на санкции, Россия продолжает получать из западных стран необходимые для крылатых ракет чипы, утверждается в совместном расследовании Reuters и британского Королевского объединённого института оборонных исследований.
Как установили расследователи, с апреля по ноябрь из США и нескольких европейских стран, среди которых Германия и Эстония, Россия получила чипы на 777 миллионов долларов. Для осуществления этих поставок в обход санкций весной текущего года в Турции и Гонконге были созданы так называемые фирмы-«прокладки».
В материале Reuters подробно рассказывается об одной из этих фирм — турецкой Smart Trading Ltd, основателем которой является генеральный директор российской логистической компании Novelco Григорий Григорьев. Отмечается, что фирма не скрывает своих целей. Так, в сентябре Novelco организовала для своих клиентов семинар «Как найти альтернативные способы доставки товаров в Россию». Сам Григорьев заявлял, что Novelco открыла филиал в Турции, откуда отправляет товары из США и ЕС в Россию, не соблюдая торговых ограничений.
При этом, как отмечают авторы расследования, для обхода санкций России не всегда даже приходится прибегать к помощи третьих стран. Так, попавшая в июле под санкции российская компания «Радиант Груп», импортировавшая чипы, с высокой долей вероятности зарегистрировала ещё одно юридическое лицо, фирму Titan-Micro, которая продолжает закупать иностранные полупроводники. По данным Reuters, офисы двух компаний находятся на одном этаже бизнес-центра на Профсоюзной улице в Москве.
Ранее украинские военные неоднократно заявляли, что они находят в обломках ракет, которые Россия запускает по территории Украины, иностранные чипы, которые, согласно введённым санкциям, не должны поставляться в РФ.