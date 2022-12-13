В Париже началась международная конференция по поддержке Украины
В Париже 13 декабря проходит международная донорская конференция с участием более 45 стран и 20 международных организаций, цель которой - поддержать Украину на фоне постоянных российских атак
В Париже 13 декабря проходит международная донорская конференция с участием более 45 стран и 20 международных организаций, цель которой - поддержать Украину на фоне постоянных российских атак по критической инфраструктуре. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на Associated Press.
Президент Франции Эммануэль Макрон в своей речи, открывая конференцию, назвал бомбардировки Москвой гражданских объектов военным преступлением. Он сказал, что Кремль атакует гражданскую инфраструктуру, потому что его войска потерпели неудачи на полях сражений.
«Намерение Москвы - погрузить украинский народ в отчаяние», - сказал Макрон.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи, заявил, что 12 миллионов украинцев страдают от обесточивания. По его словам, стране так же срочно нужны генераторы электроэнергии, как и бронетехника и бронежилеты для войск.
Парижская конференция должна сосредоточиться на помощи Украине удовлетворить ее потребности в воде, электроэнергии, еде, здравоохранении и транспорте в течение следующих месяцев до конца марта.
Французские организаторы встречи говорят, что акция помощи также даст Кремлю сообщение о том, что международное сообщество поддерживает Украину против воздушных бомбардировок России, которые опустошили украинскую энергосистему и другую ключевую инфраструктуру.
Швеция была одной из первых стран среди участников встречи, которая пообещала увеличить помощь. Министр внешней торговли страны Йохан Форсселл объявил о взносе в размере 55 миллионов евро на гуманитарную помощь и восстановление школ, больниц и энергетической инфраструктуры.
Встреча также имеет целью ввести систему координации международной помощи этой зимой, так же как западные страны координируют свою военную поддержку. Веб-платформа позволит Украине составлять список своих потребностей в гражданской помощи и позволит донорам показать, что они предоставят в ответ.