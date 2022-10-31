Франция разрабатывает сухопутный маршрут для вывоза зерна с Украины
Франция вместе с другими странами ЕС работает над созданием сухопутного маршрута для вывоза зерна с Украины. Там предполагают, что он может проходить через Румынию и Польшу
Франция вместе с другими странами ЕС работает над созданием сухопутного маршрута для вывоза зерна с Украины. Там предполагают, что он может проходить через Румынию и Польшу. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Франции Марк Фено.
«В рамках ЕС я часто общаюсь с коллегами в ЕС, особенно с немецким коллегой, мы пытаемся выяснить, если этот маршрут больше не может проходить через Черное море, то может ли он проходить по земле... в частности, через Румынию и Польшу с тем, чтобы те, кто нуждается в зерне, могли бы получить его по разумной цене», — сказал Марк Фено в интервью радиостанции RMC.
29 октября Россия приостановила участие в зерновой сделке, объяснив это атакой на суда в Севастополе, которые участвовали в обеспечении безопасности гуманитарного коридора для вывоза зерна. В Минобороны РФ посчитали, что один из беспилотников могли запустить с гражданского судна, «зафрахтованного Киевом или покровителями из Запада для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины».
30 октября движения по гуманитарному коридору в рамках зерновой сделки не было, шесть судов вышли из портов Украины. ООН, Турция и Украина согласовали график движения на 31 октября для 12 судов из украинских портов и два — в них. Сейчас суда перевозят 186,4 тыс. тонн продовольствия.