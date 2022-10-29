Небензя на заседании Совбеза ООН рассказал о беспилотниках США, переносящих зараженных опасными вирусами комаров
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совбеза ООН по Украине, созванном российской стороной. Он рассказал, что России известно о беспилотниках США, которые транспортируют комаров, переносящих особо опасные заболевания
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совбеза ООН по Украине, созванном российской стороной. Он рассказал, что России известно о беспилотниках США, которые транспортируют комаров, переносящих особо опасные заболевания.
«Такой беспилотник транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров — переносчиков инфекций — и высвобождает их. При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний», — заявил Небензя.
По его словам, в документах, полученных Россией, подчеркивается, что зараженный комарами военный не способен выполнять поставленные перед ним задачи, в силу чего «заболевание может быть более ценным военным инструментом, чем самое современное вооружение и военная техника».
Также Небензя заявил, что США изучают возможность распространения опасных инфекций через мигрирующих птиц и летучих мышей: «Пространственный охват обоих проектов фактически включал не только приграничные с Россией украинские регионы, но и территорию самой России».
Небензя призвал ООН изучить предоставленную Россией «300-страничную подборку документов», в которой содержатся «копии соглашений и актов на выполнение работ», которые подписаны представителями военных ведомств Украины и США. Россия также намерена представить в Совбезе проект резолюции по расследованию деятельности украинских биолабораторий.
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала сегодняшнее заседание Совбеза «очередной тратой времени»: «Россия снова нас здесь собрала с одной целью — распространять дезинформацию. Мы все знаем, что все эти обвинения сфабрикованы, в них нет ни грамма доказательств. У Украины нет программы биологического оружия, что подтверждает ООН. И у США тоже нет программы биологического оружия».