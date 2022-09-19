Меню
Европа
В РПЦ упорядочат изгнание бесов
Европа
19 сентября 2022, 15:36

Турция не может объяснить происхождение заработанных на фоне кризиса $24,4 мрд

Судя по данным обнародованным центральным банком Турции, в июле дефицит текущего счета страны продолжал расти, в результате чего общий дефицит в 2022 году достиг отметки в $36,7 млрд

Турция не может объяснить происхождение заработанных на фоне кризиса $24,4 мрд

Турция в условиях серьезного экономического кризиса заработала на $24,4 млрд больше, чем может объяснить. Об этом говорится в материале издания The Financial Times.

В статье журналисты приводят статистику, обнародованную центральным банком Турции. Судя по данным, в июле дефицит текущего счета страны продолжал расти, в результате чего общий дефицит в 2022 году достиг отметки в $36,7 млрд.

Существенный отток капиталов является плохой новостью для золотовалютных резервов Турции в то время, когда власти пытаются поддержать лиру и обеспечить достаточное количество иностранной валюты в своих банковских учреждениях. The Financial Times отмечает, что Реджеп Эрдоган, к счастью, нашел себе «финансовых помощников» в условиях серьезного экономического кризиса.

«Тайный приток капитала в Турцию достиг новых максимумов, что позволило политикам увеличить иностранные резервы, несмотря на растущий торговый дефицит и слабый спрос на активы в лирах. Центральный банк в Анкаре заявил, что денежные средства, которые не могут быть учтены в ежемесячных данных платежного баланса, выросли до $5,5 млрд в июле, в результате чего их объем за первые семь месяцев года достиг $24,4 млрд. Оба показателя являются рекордными, согласно данным за почти четыре десятилетия», — говорится в материале издания.

Доходы от туризма не могут объяснить происхождение рекордной суммы в размере $24,4 млрд. По подсчетам экономистов, доходы в июле за счет отдыхающих составили $4,5 млрд, а с начала года по июнь — $16,4 млрд.

Аналитик Лиам Пич из Capital Economics предположил, что рекордный заработок Турции может быть следствием продажи золота, неправильного учета торговли или поступлениями от контрабанды. Тимоти Эш из BlueBay Asset Management не исключает, что эти средства Анкара могла получить от сотрудничества с Россией, которая ведет полномасштабную войну против Украины. По его словам, Реджеп Эрдоган в геополитике придерживается странного «нейтралитета» — поставляет Киеву беспилотники Bayraktar и, одновременно с этим, налаживает тесные экономические связи с Москвой, в отношении которой действуют международные санкции.

«Если парень приезжает с чемоданом наличных — банки Турции найдут способы разрешить им вести бизнес. Турецкие чиновники как бы дают понять, что они считают себя чистыми победителями от санкций, так или иначе, облегчая денежные потоки в страну», — прокомментировал Тимоти Эш возможное поступление денег из РФ.

В заключении авторы материала из Financial Times отмечают, что если теория о российском происхождении средств в бюджете Турции окажется верной — она даст представление того, какие суммы выводятся из России на фоне международных санкций.

Сейчас на главной
Кыргызстан и Таджикистан подписали протокол об установлении мира
Кыргызстан VS Таджикистан
Кыргызстан и Таджикистан подписали протокол об установлении мира
Замглавы председателя кабинета министров-председатель Госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев встретился с председателем ГКНБ Таджикистана Саймумином Ятимовым
Премьер-министр Канады считает, что Путин должен быть наказан за военные преступления в Украине
Канада
Премьер-министр Канады считает, что Путин должен быть наказан за военные преступления в Украине
Джастин Трюдо заявил в воскресенье, что найденные в Украине массовые захоронения являются свидетельством военных преступлений России, и необходимо привлечь РФ к ответственности за ее действия
Немецкая полиция опровергла российский фейк о задержании украинских торговцев оружием
Германия
Немецкая полиция опровергла российский фейк о задержании украинских торговцев оружием
Полиция Бремена опровергла задержание двух украинцев, якобы пытавшихся продать на черном рынке поставленную Западом ЗРК Stinger – соответствующее видео распространили прокремлевские каналы
Авторская колонка
«Унылая Калуга»
Круиз по централам нечерноземья перестал впечатлять меня новыми ощущениями. Тюремные унылые коридоры с поржавевшими дверями камер слишком однообразны, теперь подвальная одиночка кажется мне более уместной для проживания, чем 4 года назад. Двое сокамерников также не в восторге от столь беспокойного соседа ...
Шестун Александр
Президент Украины анонсировал новый этап контрнаступления ВСУ
война в украине
Президент Украины анонсировал новый этап контрнаступления ВСУ
Украина готовится к новому этапу наступления после успехов в Харьковской области. В ближайшее время еще громче будут «звучать» названия городов Мариуполь, Мелитополь и Херсон, сказал президент Украины
Бизнес
Российским автодилерам грозят банкротства из-за дефицита запчастей
Ассоциация европейского бизнеса в начале сентября направила в Минпромторг и Роспотребнадзор письмо с просьбой ввести мораторий на применение к дилерам и автоконцернам жестких санкций за несоблюдения сроков гарантийного ремонта
Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом вслед за Галкиным
иностранный агент
Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом вслед за Галкиным
Певица Алла Пугачева обратилась к Минюсту России с просьбой включить ее в список иностранных агентов вслед за ее мужем Максимом Галкиным. Соответствующее сообщение она опубликовала в Instagram
В СПЧ попросили генпрокурора разъяснить участие заключенных в «спецоперации»
война в украине
В СПЧ попросили генпрокурора разъяснить участие заключенных в «спецоперации»
Шесть членов Совета по правам человека при президенте России обратились к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой разъяснить участие в военных действиях в Украине заключенных российских колоний
Пашинян на переговорах с Пелоси выразил надежду на помощь США в конфликте с Баку
В ходе брифинга госпожа Пелоси назвала ситуацию на армянско-азербайджанской границе нападением на суверенитет Армении. Премьер-министр Армении поприветствовал такие формулировки госпожи Пелоси
Хиджаб пошатнул Иран
Иран
Хиджаб пошатнул Иран
Гибель 22-летней иранки Махсы Амини, задержанной полицией нравов, всколыхнула Иран. По стране прокатилась мощная волна протестов против жестких религиозных законов и засилья духовенства.
55 судей и прокуроров Бельгии сели в тюрьму, чтобы почувствовать себя заключенными
Бельгия
55 судей и прокуроров Бельгии сели в тюрьму, чтобы почувствовать себя заключенными
В новой тюрьме в одном из районов Брюсселя решили провести эксперимент. 55 прокуроров и судей решили сесть в эту тюрьму, чтобы прочувствовать на себе все условия заключения
Европейская комиссия предлагает заморозить выплату Венгрии порядка €7,5 млрд из бюджета ЕС
Еврокомиссия
Европейская комиссия предлагает заморозить выплату Венгрии порядка €7,5 млрд из бюджета ЕС
Еврокомиссия считает, что в Венгрии нарушается верховенство права, а власти страны прилагают недостаточные усилия для борьбы с коррупцией
В России может возникнуть дефицит зимнего дизеля
топливо
В России может возникнуть дефицит зимнего дизеля
В этом году в России может возникнуть дефицит зимнего, морозоустойчивого дизеля, сообщил президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. По его словам, в России всегда не хватало зимнего дизеля
В Крыму возбудили уголовное дело за поджог двух автомобилей Дмитрия Киселева
Отдел МВД России по Феодосии возбудил уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога
Нэнси Пелоси прибыла в Армению
Нэнси Пелоси
Нэнси Пелоси прибыла в Армению
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прилетела в Армению, где пробудет до 19-го числа и встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном
Секс с малолетней и групповое изнасилование
война в украине
Секс с малолетней и групповое изнасилование
Установлены личности двух заключённых, завербованных ЧВК Вагнера - один из них в прошлом был осуждён за секс с несовершеннолетней. Второй на момент вербовки отбывал наказание за групповое изнасилование мужчины, в результате которого тот умер.
США не видят у России намерений вести переговоры с Украиной
США
США не видят у России намерений вести переговоры с Украиной
В Белом доме считают, что Москва не выдвигала «серьезных предложений» о переговорах с Украиной и не собирается отводить войска - вопреки заявлениям Путина
Польша открыла судоходный канал через Балтийскую косу, идущий в обход российских вод
Польша
Польша открыла судоходный канал через Балтийскую косу, идущий в обход российских вод
В день 83-й годовщины начала Польского похода Красной армии в Польше прошла церемония открытия судоходного канала через Балтийскую (Вислинскую) косу