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18 сентября 2022, 13:21

Европейская комиссия предлагает заморозить выплату Венгрии порядка €7,5 млрд из бюджета ЕС

Еврокомиссия считает, что в Венгрии нарушается верховенство права, а власти страны прилагают недостаточные усилия для борьбы с коррупцией

Европейская комиссия предлагает заморозить выплату Венгрии порядка €7,5 млрд из бюджета ЕС

Еврокомиссия (ЕК) считает, что в Венгрии нарушается верховенство права, а власти страны прилагают недостаточные усилия для борьбы с коррупцией. В связи с этим комиссия предлагает заморозить обязательства по выплате примерно €7,5 млрд Венгрии из общего бюджета Евросоюза (ЕС). Об этом сообщил еврокомиссар Йоханнес Хан на пресс-конференции. Решение о заморозке выплат стране союза принимается в ЕС впервые в истории.

«В ожидании реализации мер по восстановлению верховенства закона в Венгрии коллегия Еврокомиссии предложила Совету ЕС принять меры по ограничению бюджета в рамках механизма обусловленности выплат соблюдением верховенства закона. Эти меры включают приостановку 65% выплат по трем программам в рамках фонда сбалансированного развития ЕС», — сказал Йоханнес Хан.

По его словам, эта сумма может составлять около €7,5 млрд из общего бюджета ЕС. Венгрия должна принять меры по устранению проблем до 19 ноября, чтобы избежать этого. Теперь меры должен одобрить Совет ЕС. Для принятия решения требуется согласие 55% стран, которые представляют 65% населения ЕС.

15 сентября Европарламент объявил Венгрию электральной автократией. Большинство депутатов Европарламента поддержали выводы доклада о том, что Венгрия не является демократией. Будапешт отверг обвинения. Европейские политики не раз обвиняли премьера Венгрии Виктора Орбана в демонтаже демократических институтов в стране, давлении на СМИ и преследовании меньшинств.

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