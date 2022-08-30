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Европа
30 августа 2022, 15:03

В ЕС рассматривают идею освободить от визовых ограничений россиян моложе 25 лет

Накануне встречи глав МИД ЕС в Праге, где будут обсуждаться запрет на выдачу шенгенских виз для россиян, чиновники рассматривают разные варианты, среди которых — сокращение количества выдаваемых виз, а также исключение молодых людей до 25 лет из любых ограничений

В ЕС рассматривают идею освободить от визовых ограничений россиян моложе 25 лет

Накануне встречи глав МИД ЕС в Праге, где будут обсуждаться запрет на выдачу шенгенских виз для россиян, чиновники рассматривают разные варианты, среди которых — сокращение количества выдаваемых виз, а также исключение молодых людей до 25 лет из любых ограничений, сообщает издание EUObserver со ссылкой на источники среди дипломатов.

При обсуждении возможных вариантов в кругу дипломатов возникло «давление» с целью исключить молодых россиян из каких-либо визовых ограничений, рассказал один из собеседников EUObserver. По его словам, «в кругах ЕС, принимающих решения, есть некое подобие одержимости российской молодежью моложе 25 лет».

Однако большинство российских солдат, убивающих и насилующих людей в Украине, моложе 25 лет, добавил он.

Еще один европейский чиновник предположил, что ограничения могут коснуться только определенных категорий россиян, а также что может быть сокращено количество туристических виз, выдаваемых ЕС каждый год.

Накануне встречи глав МИД агентство DPA сообщило, что Германия и Франция выступают против полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам. Как пишет EUObserver, они обеспокоены возможной изоляцией российских оппозиционеров и гражданского общества.

«Это то, что они говорят публично. Но на деле это показывает, что Париж и Берлин по-прежнему не верят в сценарий, при котором Россия проиграет на поле боя, а внутри России существует внутренняя нестабильность», — сказал один из собеседников EUObserver.

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