В ЕС рассматривают идею освободить от визовых ограничений россиян моложе 25 лет
Накануне встречи глав МИД ЕС в Праге, где будут обсуждаться запрет на выдачу шенгенских виз для россиян, чиновники рассматривают разные варианты, среди которых — сокращение количества выдаваемых виз, а также исключение молодых людей до 25 лет из любых ограничений
Накануне встречи глав МИД ЕС в Праге, где будут обсуждаться запрет на выдачу шенгенских виз для россиян, чиновники рассматривают разные варианты, среди которых — сокращение количества выдаваемых виз, а также исключение молодых людей до 25 лет из любых ограничений, сообщает издание EUObserver со ссылкой на источники среди дипломатов.
При обсуждении возможных вариантов в кругу дипломатов возникло «давление» с целью исключить молодых россиян из каких-либо визовых ограничений, рассказал один из собеседников EUObserver. По его словам, «в кругах ЕС, принимающих решения, есть некое подобие одержимости российской молодежью моложе 25 лет».
Однако большинство российских солдат, убивающих и насилующих людей в Украине, моложе 25 лет, добавил он.
Еще один европейский чиновник предположил, что ограничения могут коснуться только определенных категорий россиян, а также что может быть сокращено количество туристических виз, выдаваемых ЕС каждый год.
Накануне встречи глав МИД агентство DPA сообщило, что Германия и Франция выступают против полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам. Как пишет EUObserver, они обеспокоены возможной изоляцией российских оппозиционеров и гражданского общества.
«Это то, что они говорят публично. Но на деле это показывает, что Париж и Берлин по-прежнему не верят в сценарий, при котором Россия проиграет на поле боя, а внутри России существует внутренняя нестабильность», — сказал один из собеседников EUObserver.