Болгария и Северная Македония достигли прогресса в исторических вопросах, мешавших вступлению в ЕС
Совместная комиссия историков из Софии и Скопье достигла компромисса относительно того, как обозначать исторических деятелей из общей истории
Совместная комиссия историков из Софии и Скопье достигла компромисса относительно того, как обозначать исторических деятелей из общей истории, что является еще одним шагом к началу переговоров по присоединению Северной Македонии к ЕС. Об этом сообщает Euractiv
Согласно принятым обеим сторонам «рекомендациям», опубликованным на сайте Министерства иностранных дел Северной Македонии, большим прорывом стало то, как описывать царя Самуила, правившего с 997 по 1014 год.
Совместная комиссия объявила царя Самуила «правителем великого средневекового государства, которым большинство современной исторической науки считает Болгарское царство с центром на территории сегодняшней Республики Северная Македония».
Таким образом, вопрос о том, является ли царь Самуил болгарским или македонским царем, можно считать решенным.
Двустороннее соглашение от 2017 года создало совместную историческую комиссию для разрешения споров по истории. В последние два года эта комиссия не могла найти общих формулировок для Средневековья, не давая особых надежд на решение более спорных описаний новейшей истории.
В настоящее время комиссия подготовила ряд рекомендаций по внесению изменений в учебники истории двух стран.
В частности, рекомендуется использовать такие выражения, как «сегодняшние болгарские земли» или «территория современной Болгарии» вместо общего термина «болгарские земли» в историческом контексте.
Разрешение спора о Кирилле и Мефодии, авторах кириллицы, состоит в том, что «их творчество развивалось в литературных центрах Преслава и Охрида, которые располагались тогда на территории средневекового Болгарского государства, где их ученики нашли условия для работы». Это дает повод двум странам совместно отмечать 24 мая как день святых Кирилла и Мефодия. Рекомендации также касаются Климента и Наума Охридских, учеников Кирилла и Мефодия.
Напомним, власти Северной Македонии официально уведомили Россию об отзыве согласия на учреждение должности почетного консула Российской Федерации в городе Битола.
В конце июля президент Северной Македонии Стево Пендаровски обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела страны и финансировании определенных политических образований.