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16 августа 2022, 11:56

Премьер Эстонии объяснила перенос памятника Т-34 соображениями безопасности

Перенос танка-памятника Т-34 из Нарвы в Эстонский военный музей связан с ростом напряженности вокруг эстонских советских мемориалов, рассказала премьер-министр республики Кая Каллас

Премьер Эстонии объяснила перенос памятника Т-34 соображениями безопасности

Перенос танка-памятника Т-34 из Нарвы в Эстонский военный музей связан с ростом напряженности вокруг эстонских советских мемориалов, рассказала премьер-министр республики Кая Каллас. Перемещение монумента, по ее мнению, должно пройти максимально быстро, чтобы обеспечить «общественный порядок и внутреннюю безопасность».

«Учитывая, как быстро нарастает напряженность и неразбериха вокруг мемориалов в Нарве, мы должны действовать быстро… Именно поэтому сегодня утром правительство приняло решение демонтировать танк и другие военные памятники, чтобы они не могли провоцировать в обществе еще больше ненависти и бередить старые раны»,— рассказала госпожа Каллас в ходе сегодняшней пресс-конференции в Таллине (цитата по «РИА Новости»).

По ее мнению, российская пропаганда использует полемику вокруг демонтажа советских памятников в Эстонии для разобщения эстонского общества, в связи с чем их следует переместить из общественных мест в музеи.

Ранее госпожа Каллас подчеркивала, что памятники с советской символикой будут перенесены правительством Эстонии с уважительным отношением. Решение о переносе танка-памятника Т-34, установленного на въезде в приграничную с Россией Нарву, депутаты нарвского городского собрания приняли 7 августа.

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