ООН объявила о запуске миссии по расследованию взрыва в колонии в Еленовке
Генсек ООН выразил надежду на то, что «удастся достичь соглашения относительно задач этой миссии», и добавил, что сейчас идет поиск «компетентных и независимых людей»
Генсек Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш объявил о запуске миссии по расследованию происшествия в колонии в Еленовке, в результате которого погибли 50 украинских военнопленных. Об этом сообщает ТАСС.
Гутерриш отметил, что получил запросы о проведении соответствующего расследования от России и Украины. «Я принял решение в соответствии со своими полномочиями и возможностями запустить миссию по установлению фактов», — сказал он.
Генсек ООН выразил надежду на то, что «удастся достичь соглашения относительно задач этой миссии», и добавил, что сейчас идет поиск «компетентных и независимых людей», которые смогут принять участие в установлении фактов произошедшего.
На прошлой неделе Минобороны России заявило о приглашении экспертов ООН и Международного комитета Красного креста для расследования гибели украинских военных в колонии в Еленовке. По данным министерства, погибшими в результате взрыва числятся 50 человек, еще 73 — раненными.
29 июля власти самопровозглашенной Донецкой народной республики обвинили Вооруженные силы Украины в ударах по бывшей колонии в селе Еленовка, где находились украинские военнопленные. Главное управление разведки Минобороны Украины утверждало, что к удару причастны бойцы ЧВК «Вагнера».