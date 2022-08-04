Налоговая полиция Италии арестовала активы архитектора «дворца Путина»
Налоговая полиция Италии арестовала активы на сумму более 141 миллиона евро, принадлежащие архитектору, которого связывают с Владимиром Путиным
Налоговая полиция Италии арестовала активы на сумму более 141 миллиона евро, принадлежащие архитектору, которого связывают с Владимиром Путиным, сообщает Reuters со ссылкой на источник.
В среду полиция сообщила об аресте активов у «известного профессионала» в городе Брешиа на севере Италии. Официально его фамилия не называется. Однако источник Reuters сообщил, что активы принадлежали Ланфранко Чирилло — архитектору «дворца Путина».
Адвокат Чирилло не ответил на запрос Reuters.
О роскошной вилле на берегу Черного моря недалеко от Геленджика, постороенной для Владимира Путина, стало известно в 2010 году. В прошлом году политик Алексей Навальный выпустил расследование о дворце, которое посмотрели более 124 миллионов раз.
Чирилло отрицает связь с Путиным: по его словам, он и в самом деле спроектировал дворец, однако сделал это для частной компании, а с президентом России никаких дел не имел.