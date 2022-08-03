Чубайсу, госпитализированному в Европе, окончательно подтвердили диагноз синдромом Гийена-Барре
О госпитализации 67-летнего Чубайса в реанимацию одной из европейских клиник. У Чубайса внезапно «начали отниматься руки и ноги, «состояние нестабильное»
Бывшему спецпредставителю Владимира Путина Анатолию Чубайсу окончательно подтвердили диагноз синдромом Гийена-Барре, он остается в реанимации. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале со ссылкой на жену Чубайса Авдотью Смирнову.
«Состояние стабилизировалось, но Анатолий Борисович по-прежнему в реанимации, плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз, у него частичный паралич лица», — сообщила Собчак. По ее словам, некоторые СМИ списывают его состояние на коронавирус, но «он переболел им два года назад, а последнюю прививку сделал полгода назад».
Источник, близкий к Чубайсу, рассказал, что его состояние еще немного улучшилось. Другой знакомый Чубайса говорит, что он находится в стабильном состоянии, но выписывать его сейчас не планируют.
О госпитализации 67-летнего Чубайса в реанимацию одной из европейских клиник Собчак сообщила 31 июля. У Чубайса внезапно «начали отниматься руки и ноги, «состояние нестабильное», написала она со ссылкой на Смирнову. Собчак также опубликовала комментарий самого Чубайса о том, что он госпитализирован с диагнозом синдром Гийена-Барре. Это редкое заболевание, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы.
Reuters 1 августа сообщил, что Чубайс не может ходить, но может говорить. При этом, помимо медиков, ситуацией занимается европейская разведка, пока никаких данных она не обнародовала, рассказал источник Reuters.
По данным итальянского издания La Notizia, Чубайс проходит лечение в больнице Matre Olbia, которая находится в городе Ольбия на Сардинии. Чубайса госпитализировали туда с соседнего курорта Порто-Черво. Гендиректор Matre Olbia Марчелло Джаннико рассказал изданию Adnkronos, что Чубайс «идет на поправку и сдает плановые анализы». Джаннико добавил, что «никакой шпионской истории нет». Глава Matre Olbia не ответил на запрос Forbes.
Financial Times сообщила со ссылкой на источник, близкий к Чубайсу, что тот не верит в версию отравления. «Это очень понятные подозрения. Но он так не думает», — цитирует FT источника.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал случившееся с Чубайсом печальной новостью. По словам Пескова, в Кремле не знают деталей ситуации, обращений за помощью со стороны Чубайса не поступало. Если такая просьба поступит, помощь будет оказана, заверил Песков. «Естественно, он российский гражданин. По мере возможности мы пытаемся помогать всем российским гражданам», — заявил он.
Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс весной оставил пост спецпредставителя Путина по вопросам устойчивого развития и покинул Россию, писал Bloomberg. Он стал самым высокопоставленным чиновником, уволившимся после начала военного вторжения России в Украину, отмечало агентство.