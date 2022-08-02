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Европа
02 августа 2022, 10:22

Франция заморозила российские активы стоимостью 1,2 млрд евро

Французские власти заморозили российские активы в стране общей стоимостью 1,2 млрд евро. В эту сумму не входит заблокированное имущество Центробанка РФ

Франция заморозила российские активы стоимостью 1,2 млрд евро

Франция заморозила на €1,2 млрд российских активов, причем в эту сумму не включено имущество Центробанка, заявил La Tribune глава разведывательного подразделения Министерства финансов республики Гийом Валетт-Вала.

«Это финансовые и нефинансовые активы. Эти блокировки основаны на европейском регламенте, который устанавливает список лиц, утвержденный Брюсселем», — отметил представитель Минфина.

К середине июля только шесть государств ЕС активно участвовали в блокировках российских счетов (всего в Евросоюзе 27 стран), отмечал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в беседе с Bloomberg. Он указал, что Франция вместе с пятью странами — Германией, Австрией, Ирландией, Люксембургом и Бельгией заблокировала €12,7 млрд. Это сопоставимо с общим объемом заблокированных российских счетов всеми европейскими странами — €13,9 млрд, подчеркнул еврокомиссар.

Рейндерс отметил, что созданная Евросоюзом в марте целевая группа по поиску и блокировке российских активов помогла улучшить координацию в этом вопросе, из-за чего «значительно увеличилось» число замораживаемых активов в ряде стран.

К концу марта Франция заблокировала активы российских «олигархов», которые находились во французской юрисдикции, на €850 млн, объем «обездвиженных» страной активов ЦБ России составлял тогда €22 млрд. Общий объем замороженных средств Банка России к концу мая всеми странами ЕС равнялся €23 млрд.

Власти Франции в конце июля инициировали расследование, призванное раскрыть происхождение «значительных активов в сфере недвижимости» российских предпринимателей во Франции. Дело открыли после жалобы, которую в конце мая в Париже подала антикоррупционная неправительственная организация Transparency International (ее российское отделение признано Минюстом России НКО-иноагентом). «Предпринимателей и чиновников высокого ранга» заподозрили в отмывании денег, уточнял ТАСС.

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