Германия не выполняет договоренности о поставках танков в Восточную Европу взамен переданных Украине
Польша передала Украине 240 советских танков Т-72 и рассчитывала, что Берлин взамен передаст ей танки Leopard. Однако этого не произошло
Германия не выполняет договоренности о поставках танков в Восточную Европу взамен тех, которые были переданы Украине. Об этом пишет The Financial Times.
Газета отмечает, что Польша передала Украине 240 советских танков Т-72 и рассчитывала, что Берлин взамен передаст ей танки Leopard. Однако этого не произошло. Неназванный немецкий чиновник заявил, что «сделка с Варшавой фактически мертва». За альтернативными комплектами Польша была вынуждена обратиться к США и Южной Корее.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Германия предложила всего 20 танков Leopard 2A4, причем «в таком состоянии, что их нельзя использовать». По его словам, на их ремонт уйдет год.
Правительство Германии отвергает обвинения в том, что оно подводит Украину и ее союзников. На этой неделе Киев подтвердил, что Германия поставила Украине первые три из 15 зенитных самоходных установок Gepard, а также три реактивные системы залпового огня Mars II и три бронированные гаубицы PzH в дополнение к семи, которые были поставлены в июне. Власти ФРГ разрешили производителю PzH 2000 Krauss-Maffei Wegmann поставить Киеву еще 100 систем на общую сумму 1,7 млрд евро.
В июне Германия решила предоставить Украине 1 млрд евро в качестве гранта для финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов во время военного положения. Средства направили Украине через механизм административного счета Международного валютного фонда.