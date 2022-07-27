В Нидерландах запрещают Google Chrome. Пока только в школах
Министерство образования, культуры и науки Нидерландов приняло решение ввести некоторые ограничения на использование браузера Chrome и операционной системы Chrome OS
Министерство образования, культуры и науки Нидерландов приняло решение ввести некоторые ограничения на использование браузера Chrome и операционной системы Chrome OS, пишет «4PDA». В частности, образовательные учреждения страны не смогут использовать оба продукта Google с настройками по умолчанию из-за опасений ведомства в утечке данных учащихся.
Соответствующее письмо было направлено в парламент Нидерландов. По заявлению министерства, сервисы Google «собирают данные о студентах и предоставляют их крупным рекламным сетям, которые используют их не только для помощи в образовании». Поскольку национальный надзорный орган не знает, где и как хранятся и обрабатываются личные данные студентов, у его представителей возникли опасения по поводу нарушения регламента ЕС по защите данных (GDPR).
Ведомство отметило, что ранее Google пообещала привести новые версии Chrome и Chrome OS в соответствие требованиям о защите данных к следующему году. До тех пор в учебных заведениях будут действовать ограничения на использование этих программных продуктов.
Исключение будет сделано для тех организаций, которые выполнят опубликованные ранее рекомендации министерства. Речь о реализации определённых групповых политик и отключении служб автоматического перевода веб-сайтов и проверки орфографии, которые могут привести к утечке пользовательских данных из Европы.
Кроме того, географическое расположение сервера службы Google Cloud должно быть установлено в пределах Европы, а пользователям необходимо запретить изменять эту настройку. Наконец, персонализация рекламы должна быть отключена, встраивание YouTube-контента допустимо лишь в режиме повышенной конфиденциальности, а использование поисковой системы Google должно быть полностью исключено.