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25 июля 2022, 23:54

Основные партии Финляндии выступили за отказ от выдачи виз россиянам

Основные парламентские партии Финляндии выступили за отказ от выдачи туристических виз россиянам из-за военных действий на Украине, парламентариев опросили агентство STT и телерадиокомпания Yle

Основные партии Финляндии выступили за отказ от выдачи виз россиянам

Основные парламентские партии Финляндии выступили за отказ от выдачи туристических виз россиянам из-за военных действий на Украине, парламентариев опросили агентство STT и телерадиокомпания Yle.

Визовые ограничения поддерживают в Социал-демократической партии Финляндии (СДП), Коалиционной партии, партии «Истинные финны» и «Финляндском центре».

«В этой ситуации есть резон прекратить выдачу россиянам туристических виз», — считает представитель Коалиционной партии, член парламентского комитета по иностранным делам Элина Валтонен, ее слова приводит Yle. Она назвала «абсурдом» возможность для российских граждан ездить на Запад «как ни в чем не бывало».

По словам парламентария от «Центра» Микко Саволы, правительство должно в ближайшее время рассмотреть вопрос с визами и внести свое предложение по ужесточению визового режима. Невозможность получения туристических виз должна послужить для российского руководства таким же сигналом, как и санкции против России, убежден он.

Валтонен, в свою очередь, отметила, что Финляндия должна ограничить въезд в страну россиян еще и в связи с вступлением в НАТО.

Кроме того, Савола и член Партии зеленых Саара Хюрккё рассчитывают, что Евросоюз продемонстрирует единство в этом вопросе.

«Решение на уровне ЕС было бы лучшим вариантом, потому что оно имело бы наибольшее влияние», — убеждена Хюрккё.

Ранее 25 июля министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен, замещающая финского премьер-министра Санну Марин, пока та в отпуске, заявила, что вопрос с визами для россиян следует согласовывать на уровне ЕС и шенгенских стран, Финляндия не планирует односторонне прекращать выдачу виз. Она также напомнила, что Брюссель уже приостановил упрощенный визовый режим для некоторых россиян.

Как писал РБК, в визовых центрах Франции, Греции и Испании в июле закончились свободные окна для записи на подачу документов. Очереди возникли и в генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге. Документы на визу нельзя подать вплоть до сентября, писала «Фонтанка». В диппредставительстве объяснили ситуацию ростом числа желающих после снятия коронавирусных ограничений.

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