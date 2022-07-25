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Европа
25 июля 2022, 15:15

«Евровидение» в 2023 году пройдет в Великобритании

В песенном конкурсе «Евровидение-2022» 14 мая в Турине одержала победу украинская группа Kalush Orchestra со счетом в 631 балл. Следом шел певец из Великобритании Сэм Райдер, он набрал 466 баллов

«Евровидение» в 2023 году пройдет в Великобритании

Музыкальный конкурс «Евровидение» пройдет в 2023 г. в Великобритании, несмотря на победу украинской группы в этом году, сообщает Европейский вещательный союз (EBU).   

«Европейский вещательный союз (EBU) и BBC рады подтвердить, что конкурс песни «Евровидение-2023» будет проходить в Соединенном Королевстве от имени победившей в этом году вещательной компании, украинской UA:PBC», — говорится в сообщении пресс-службы EBU. 

Великобритания заняла на конкурсе в 2022 г. второе место, поэтому проведение нового конкурса отдали ей. Решение об отмене проведения конкурса в Украине EBU принял 23 июня. Отмена мероприятия в Украине связана с соображениями безопасности. 

Представители UA: PBC будут работать совместно с BBC над проведением нового конкурса. Предполагается, что UA:PBC будут внедрять украинские элементы в шоу следующего года. Помимо этого, Украина получит право сразу выйти в гранд-финал предстоящего конкурса.

В песенном конкурсе «Евровидение-2022» 14 мая в Турине одержала победу украинская группа Kalush Orchestra со счетом в 631 балл. Следом шел певец из Великобритании Сэм Райдер, он набрал 466 баллов. Следом шли Испания (459), Швеция (438) и Сербия (312).

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