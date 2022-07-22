Британская разведка считает, что российская армия выдыхается, а Украина может перейти в наступление
Глава британской внешней разведки МИ-6 Ричард Мур заявил, что в течение следующих нескольких недель российским войскам будет все сложнее отправлять на фронт новых военнослужащих и вооружения
Глава британской внешней разведки МИ-6 Ричард Мур заявил, что в течение следующих нескольких недель российским войскам будет все сложнее отправлять на фронт новых военнослужащих и вооружения. По его мнению, для Украины это означает появление окна для контрнаступления.
«Думаю, что они скоро выдохнутся», - сказал Мур во Форума по безопасности в американском Аспене (штат Колорадо). - «Им придется сделать какую-то паузу, и это даст украинцам возможность нанести ответный удар».
Глава МИ-6 назвал эпическим провалом неудачу России в достижении своих первоначальных целей - убрать президента Украины, захватить Киев и посеять раздор на Западе.
Он назвал российское вторжение самым вопиющим неприкрытым актом агрессии в Европе со времен Второй мировой войны.
После захвата Лисичанска в начале июля армия РФ заявила об оперативной паузе, однако несколько дней назад министр обороны России Сергей Шойгу приказал войскам активизировать действия. За последние почти три недели российские военные не достигли каких-либо успехов, в том числе в Донецкой и Луганской областях, где сконцентрированы их основные силы.
Украина и ее союзники связывают ослабление армии РФ с применением дальнобойной артиллерии, поставленной странами Запада, в первую очередь США. В частности, реактивная система залпового огня HIMARS позволяет Вооруженным силам Украины наносить удары по российским складам боеприпасов и базам и таким образом подрывать подавляющее преимущество Москвы в огневой мощи.