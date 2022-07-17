Глава МВД ФРГ предупредила о риске протестов из-за роста цен на газ
Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что на фоне неопределенности по поводу поставок российского газа в Германии усиливаются опасения социальных потрясений
На фоне неопределенности по поводу поставок российского газа в Германии усиливаются опасения социальных потрясений. Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в воскресенье, 17 июля, предупредила, что радикальные элементы могут организовать протесты: «Конечно, есть опасность, что те, кто уже во время пандемии COVID-19 кричал о своем презрении к демократии, часто действуя бок о бок с правыми экстремистами, попытаются использовать резко растущие цены как новый повод для повышения активности».
По ее словам, популисты и радикалы использовали каждый кризис для наведения страха и раздора, а также для возбуждения ненависти и угроз. Однако, указывает глава МВД, органы безопасности очень внимательно следят за проявлениями экстремизма: «Мы готовы и к возможности новых протестов».
В то же время Фезер настаивает, что умеренные политические силы не должны подогревать страхи тех, кто особенно сильно пострадает от роста цен. Ответственную социальную политику она назвала «предпосылкой для сплачивания нашего общества, а также для защиты внутренней безопасности».
С 11 июля российский газ не поступает в Германию по газопроводу «Северный поток» в связи с проведением ремонтных работ. Остается неясным, возобновит ли Россия подачу газа после их завершения. В середине июня «Газпром» уже серьезно сократил поставки газа по балтийскому трубопроводу, сославшись на неисправность турбины.