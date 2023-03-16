Таиланд планирует начать экстрадировать россиян
Правительство Таиланда одобрило проект договора с Россией об экстрадиции лиц, находящихся в розыске и преследуемых по уголовным статьям. Соглашение должно укрепить сотрудничество стран в борьбе с преступностью
Правительство Таиланда одобрило проект договора с Россией об экстрадиции лиц, находящихся в розыске и преследуемых по уголовным статьям. Соглашение должно укрепить сотрудничество стран в борьбе с преступностью, заявила официальный представитель кабмина Рачада Дхнадирек, передает Nation.
По ее словам, документ не требует согласования в парламенте, так как не затрагивает экономику, торговлю, общество, территорию и инвестиции. Как только он вступит в силу, Россия сможет возвращать в страну подозреваемых в преступлениях с помощью тайской полиции. Дхнадирек добавила, что детали договора «соответствуют соглашениям об экстрадиции, которые Таиланд имеет с другими странами».
Президент РФ Владимир Путин одобрил договор еще в феврале 2022 года и поручил Минюсту подписать его от имени российской стороны. Он также разрешил министерству вносить в документ изменения, не имеющие принципиального характера.
Ранее сообщалось, что за год войны с Украиной россияне скупили почти 40% проданной иностранцам жилой недвижимости на Пхукете, потратив в общей сложности $25 млн.
Особенно востребованным Таиланд стал после того, как Путин объявил мобилизацию. Россияне массово уезжали туда, опасаясь быть призванными на войну в Украине. После сентября число ежемесячных прибытий из РФ выросло в семь раз. По данным международного аэропорта Пхукета, с 1 ноября 2022 года по 21 января 2023-го в южную провинцию страны прибыли более 233 тысяч россиян. Многие решили переехать на Пхукет на срок от 3–6 месяцев до года, в основном это были люди в возрасте 30–35 лет.